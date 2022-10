Entenda o ‘green card’ da Alemanha para cidadãos não europeus

Em busca de mão-de-obra qualificada, a Alemanha anunciou um novo plano para atrair imigrantes europeus que pretendem migrar para o país em buscar emprego no país. A versão alemã do “green card” foi batizado como “Chancenkarte” (”cartão de oportunidade”, em tradução livre) e pode ser implantado ainda neste ano, segundo autoridades.

De acordo com o ministro do Trabalho e Assuntos Sociais, Hubertus Heil, o solicitante do green card alemão terá de preencher pelo menos três de quatro requisitos estabelecidos pelo governo: 1) Diploma universitário ou qualificação profissional; 2) Experiência profissional de pelo menos três anos; 3) Conhecimento da língua alemã ou ter morado anteriormente no país; e 4) Ter menos de 35 anos.

Vista do Reichstag, em Berlim; plano do governo tenta facilitar entrada no país de mão-de-obra qualificada. Foto: Christoph Soeder/ AP

“Trata-se de imigração qualificada, um processo desburocratizado, e é por isso que é importante dizermos que aqueles que têm o cartão de oportunidade podem ganhar a vida enquanto estão aqui”, disse Heil à rádio pública WDR, conforme relado da agência Deutsche Welle (DW).

Apesar de simplificado, o processo não significa uma abertura total. De acordo com a DW, o número de vistos deste tipo será limitado ano a ano pelo governo alemão, de acordo com estimativas de demanda do mercado de trabalho no país.

Comparações com EUA e Canadá

Desde que foi anunciado pelo governo alemão, no começo de setembro, o “cartão de oportunidade” vem sendo comparado aos sistemas de green card vigentes no Canadá e Estados Unidos, mas os sistemas guardam diferenças.

Heil comparou os critérios usados para concessão do visto aos usados pelo sistema canadense, mas enfatizou que o processo é mais simplificado em comparação aos cálculos complexos usados no país da América do Norte.

Quanto aos EUA, a maior diferença é que os estrangeiros serão autorizados a residir no o país para procurar por emprego — no caso americano, a entrada do visto está sujeita a apresentação de uma oferta de trabalho prévia. De acordo com a rede britânica BBC, no entanto, o solicitante do visto precisa comprovar que tem como se manter no país até encontrar a vaga de trabalho.