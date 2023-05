Envelhecimento da população da China escancara falta de preparo para cuidado de idosos

O Hospital Changfeng, no sul de Pequim, se declarou especializado em tumores vasculares, especialmente marcas de nascença benignas que costumam aparecer em bebês. Mas quando foi atingido por um incêndio no mês passado e ao menos 29 pessoas morreram, muitas vítimas eram idosos com deficiência que recebiam cuidados de enfermeiras. Parte estava no hospital há meses ou mesmo anos, apesar da unidade não ter licença para prestar cuidados de longa duração para idosos.

O incêndio de Changfeng, uma unidade hospitalar privada, foi o mais mortal na capital chinesa em mais de 20 anos e chamou a atenção para um problema de longa data. A população da China está envelhecendo rapidamente, com 400 milhões de pessoas, quase um terço da população, alcançando os 60 anos até 2040. Os recursos médicos, no entanto, não acompanharam o envelhecimento. No fim de 2020, havia apenas cerca de oito milhões de leitos de lares de idosos, segundo estatísticas oficiais.

As autoridades reconheceram a urgência de enfrentar a escassez. O último plano quinquenal de Pequim promete aumentar o número de leitos para nove milhões de leitos até 2025, mas muitos obstáculos permanecem.

Policiais e seguranças na entrada do Hospital Changfeng, em Pequim, após incêndio que deixou cerca de 29 mortos em 20 de abril Foto: Mark Schiefelbein/Associated Press

Os estigmas sociais contra a aposentadoria ou as instituições de enfermagem ainda são comuns em uma cultura que enfatiza os deveres de cuidado dos filhos para com seus pais. Mesmo para as pessoas que estão dispostas a abraçar instituições de cuidados, as instalações públicas muitas vezes têm longas listas de espera, e as privadas – que não são cobertas pelo seguro médico público – podem ser proibitivamente caras.

E há ainda o problema de as unidades hospitalares se tornarem devidamente licenciadas para oferecer cuidados de enfermagem em primeiro lugar, um processo complicado por exigências burocráticas e escassez de pessoal treinado, segundo especialistas. Como resultado, algumas empresas privadas que querem atender à demanda por cuidados para idosos operam na clandestinidade.

As autoridades locais agora investigam se o Hospital Changfeng estava oferecendo ilegalmente cuidados de longo prazo para idosos, segundo relatos veiculados na mídia estatal. Algumas pessoas que escaparam do incêndio disseram à imprensa chinesa que a mobilidade limitada de alguns pacientes pode ter contribuído para o número de mortos.

Não há uma ligação clara entre o atendimento provavelmente não licenciado e o incêndio, e incêndios mortais também aconteceram em lares de idosos licenciados. Mas o incidente chamou a atenção do público para o mercado paralelo e as razões dele existir.

Alguns parentes das vítimas e especialistas em saúde pública pediram às autoridades que vão além da punição e revelem os financiadores. “Essa é apenas a ponta do iceberg”, disse Sabrina Luk Ching Yuen, professora da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura, que estuda o envelhecimento. Ela acrescenta que provavelmente há outros casos no mercado paralelo que não vieram à tona.

O The New York Times não conseguiu localizar diretamente vítimas ou parentes, apesar dos esforços. O Hospital Changfeng está fechado para visitantes desde o incêndio e, quando repórteres do NYT tentaram entrevistar vítimas ou parentes em outros hospitais para onde os feridos foram transferidos, a equipe de segurança das unidades barraram a visita.

As autoridades, como é comum após desastres na China, tentaram controlar a narrativa e impedir que repórteres falassem com as vítimas. Eles disseram apenas que os pacientes mortos tinham entre 40 e 88 anos e média de idade de 71 anos, e que a maioria dos 21 feridos graves tinham doenças crônicas.

Idosos praticam exercícios físicos em parque público de Pequim, em imagem de 2022. Envelhecimento da população da China preocupa autoridades por falta de estrutura para cuidado de idosos Foto: Gilles Sabrié/NYT

Alguns meios de comunicação chineses conseguiram entrevistar parentes de pacientes do Hospital Changfeng. Uma das vítimas era um idoso que estava lá há quase um ano por causa de deficiências após uma hemorragia cerebral; outro era um homem de 76 anos que não tinha habilidades motoras e morava no hospital em tempo integral.

Os parentes das duas vítimas teriam dito que se interessaram pelos serviços do hospital por causa da capacidade de fornecer cuidados médicos para tratar idosos com deficiência. Em contraste, os lares de idosos na China historicamente fornecem pouco ou nenhum cuidado médico.

Os parentes também avaliaram que a rotatividade de leitos era menos preocupante nos hospitais privados, que, embora significativamente mais caros que os públicos, eram menos lotados. Uma das pessoas entrevistadas, uma chinesa, disse que o pai precisou se deslocar entre várias instituições diferentes antes de encontrar o Hospital Changfeng.

A mulher disse que pagava cerca de US$ 870 (R$ 4,2 mil) por mês em serviços de enfermagem para o pai. Anúncios online para uma unidade de enfermagem no mesmo endereço do Hospital Changfeng listam taxas de até US$ 1,4 mil (R$ 6,9 mil) por mês. A pensão média mensal em Pequim foi de 4,1 mil yuans, ou cerca de R$ 2,9 mil, em 2019.

Os hospitais privados têm muitos incentivos para tentar capitalizar a demanda não atendida por cuidados médicos de longo prazo, disse Bei Wu, professora de saúde global da Universidade de Nova York que estudou o envelhecimento na China. Mesmo antes da pandemia de coronavírus, muitos lutavam para atrair pacientes suficientes para ganhar dinheiro, por causa de seus preços mais altos.

Sob os três anos de restrições rígidas contra a covid-19 na China, as pessoas que poderiam evitar os hospitais o fizeram. Os pacientes de fora da cidade, que muitas vezes viajavam para grandes centros, como Pequim, para serem atendidos, diminuíram à medida que o país tentava limitar o movimento.

A controladora de capital aberto do Hospital Changfeng perdeu mais de US$ 14 milhões (R$ 68 milhões) entre 2020 e o primeiro semestre de 2022, segundo documentos públicos. A empresa não respondeu a vários pedidos de comentários. “Posso ver algumas maneiras pelas quais isso levou os hospitais privados a dizer: ‘Ei, podemos fornecer o cuidado para esses idosos com deficiência, porque isso pode ser uma fonte potencial de geração de receita’”, disse Wu.

Funcionários do Hospital de Changfeng retiram pacientes após incêndio no local Foto: Greg Baker/AFP

O governo tem, de fato, promovido a integração dos cuidados médicos e de idosos, incentivando os lares de idosos a construir instalações médicas e hospitais para oferecer mais serviços de enfermagem.

Mas a China, como muitos países, tem uma enorme escassez de profissionais treinados para cuidar especificamente de pacientes mais velhos. E os departamentos governamentais que supervisionam os cuidados médicos e os cuidados de enfermagem estão separados, retardando ainda mais o processo de aprovação, disse a professora Luk, de Cingapura.

“A intenção é boa”, disse ela sobre o plano de integração. “Mas, na realidade, é realmente difícil de implementar.”

Luk disse esperar que o incêndio do hospital em Pequim resulte para o governo em um chamado à ação: ou ele fornece mais instalações de cuidados de longo prazo, ou tornar mais fácil para as empresas privadas se licenciarem.

A necessidade só vai crescer nos próximos anos. O número de chineses mais velhos com deficiência deve mais do que dobrar nesta década, chegando a 100 milhões em 2030, segundo estatísticas oficiais.

As instalações são especialmente importantes para os poucos sortudos que encontraram espaços para seus parentes. Hua Ailing, uma contadora dos correios em um pequeno condado na província de Anhui, escolheu enviar a mãe de 89 anos para um hospital privado licenciado para cuidados de longo prazo no ano passado, depois que a idosa perdeu a capacidade de andar. Hua disse que se sentia mais confortável em enviá-la para o hospital do que para uma casa de repouso tradicional, onde os cuidados médicos poderiam não ser confiáveis.

Se a opção não existisse, ela e seus irmãos não saberiam o que fazer. “Depois de um tempo, não poderíamos cuidar dela sozinhos”, disse Hua. “Afinal, estamos todos na casa dos 60 anos também.”