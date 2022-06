Equador declara estado de emergência após quinto dia de protestos indígenas

QUITO - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou estado de emergência nas três províncias mais afetadas por protestos indígenas, que há cinco dias bloqueia estradas em metade do país e deixa pelo menos 43 feridos e 37 presos.

As manifestações da maior organização indígena, a Conaie, que exigem a redução dos preços dos combustíveis, levaram a confrontos com a polícia e ao fechamento intermitente do acesso a Quito e seu aeroporto.

“Prometo defender nossa capital e defender o país. Isso me obriga a declarar estado de emergência em Pichincha [cuja capital é Quito], Imbabura e Cotopaxi a partir da meia-noite de hoje [sábado, 18]”, disse o presidente em discurso transmitido pela televisão.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Sob esta medida por 30 dias, Lasso vai mobilizar as Forças Armadas diante de uma “grave comoção interna” e ordenou um toque de recolher entre 22h e 05h. Além disso, o presidente também suspendeu direitos do cidadão.

AME7279. QUITO (ECUADOR), 17/06/2022.- Personas protestan hoy contra el Gobierno de Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). Una nutrida marcha de estudiantes, sindicatos y campesinos volvió a recorrer este viernes las calles de la capital ecuatoriana, en el quinto día de protestas contra el Gobierno, en el que también se juntaron el incesante zapateo de los indígenas andinos y el sonar de las botas policiales. EFE/José Jácome

As manifestações, das quais participam estudantes e trabalhadores, concentram-se na região andina de Pichincha e nos vizinhos Cotopaxi, no sul, e Imbabura, localizada no norte, com grande presença de indígenas, que representam um milhão dos 17,7 milhões de equatorianos.

De lanças na mão, os indígenas amazônicos ocuparam temporariamente as sedes das províncias de Pastaza e Morona Santiago - ambas a sudeste e na fronteira com o Peru.

As Forças Armadas rejeitou no Twitter “as ações violentas realizadas pelos manifestantes” em Pastaza, que deixaram uma pessoa “com fraturas e múltiplos ferimentos”. Em Quito, cerca de 1.000 manifestantes tentaram derrubar cercas de metal que cercam remotamente a sede presidencial.

Onda de violência

Devido ao aumento do narcotráfico e da violência, desde 30 de abril também está em estado de emergência por 60 dias nas áreas costeiras de Esmeraldas, Manabí e Guayas. Neste último houve protestos na sexta-feira, 17.

A oposição Conaie propõe uma redução nos preços dos combustíveis. Entre maio de 2020 e outubro de 2021, o diesel aumentou 90% (para US$ 1,90 o galão) e a gasolina comum em 46% (para US$ 2,55).

Lasso, que assumiu há um ano, se recusa a aceitar sua exigência de reduzi-los para US$ 1,50 e US$ 2,10, respectivamente.

A entidade, que participou de revoltas que derrubaram três presidentes entre 1997 e 2005, propôs uma declaração de 10 pontos e exige sua atenção antes de falar com o Executivo.

Medidas emergenciais do governo

Com o objetivo de desarmar os protestos, o presidente anunciou na sexta-feira, 17, uma série de compensações, como o aumento de um bônus econômico de 50 para 55 dólares para “aliviar a difícil situação” das famílias mais pobres.

Também subsidiará em até 50% o preço da ureia para pequenos e médios agricultores e ordenou o cancelamento de empréstimos vencidos de até 3.000 dólares concedidos pelo banco estatal para desenvolvimento produtivo.

Durante o dia, Lasso, ex-banqueiro de direita, recebeu cem indígenas de Cotopaxi, residentes na capital da sede presidencial e fez novos apelos ao diálogo, para os quais a Igreja, a ONU e as universidades se ofereceram para mediar. Ele também se reuniu com prefeitos e prefeitos provinciais para analisar a situação.

A Conaie garante que vai protestar até que o governo cumpra todas as suas exigências, que incluem a regulação do preço dos produtos agrícolas e a renegociação das dívidas de quatro milhões de famílias com os bancos.

Seu chefe, Leônidas Iza, enfatizou que “não há diálogo” entre a entidade e o Executivo.

Em 2019, Conaie liderou violentos protestos antigovernamentais por mais de uma semana, que deixaram 11 mortos e mais de 1.000 feridos.

As atuais manifestações, que afetam diversos setores, deixam prejuízos de 50 milhões de dólares, segundo o Ministério da Produção, sem levar em conta o petroleiro - no qual os poços amazônicos foram paralisados.

“Pedi ao diálogo e a resposta foi mais violência. Não há intenção de encontrar soluções”, lamentou Lasso.

A Conaie também pediu para conter a violência nos protestos, que, segundo ele, deixaram 24 feridos em incidentes e 37 presos.

Fontes oficiais também relatam 10 soldados, oito policiais e um civil feridos, bem como 29 manifestantes detidos, segundo fontes oficiais. “Vandalismo, confronto, violência não podem ser aceitos”, disse Iza, que está fora de Quito.

O líder, que será julgado por paralisar os serviços públicos durante os protestos, indicou que enviará “delegações” da Conaie para “acompanhar as marchas” a estudantes, trabalhadores e professores da capital. /AFP