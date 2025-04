Equador escolhe novo presidente após 2.º turno caracterizado por ataques entre candidatos

O Equador chega ao segundo turno das eleições presidenciais neste sábado, 12, após um período eleitoral equilibrado e apático. Os dois candidatos - o atual presidente, Daniel Noboa, e a correísta Luísa González - não conseguiram engajar em campanhas massivas e priorizaram mais os ataques pessoais do que a apresentação de propostas.

Com a eleição marcada por um sentimento de aversão à política entre os equatorianos, causada por crises e fracassos sucessivos, os dois candidatos não encararam como vão solucionar os principais problemas do país: a violência e a economia. O Equador teve o maior índice de homicídios da América do Sul no ano passado, quando também entrou em uma recessão econômica. Esse cenário refletiu em um primeiro turno acirrado, com Daniel Noboa (do partido Ação Democrática Nacional) e Luisa González (Revolução Cidadã) tendo uma diferença de 0,3 pontos porcentuais. Noboa recebeu 44,2% de votos, contra 43,9% de González.

Imagem desta quinta-feira, 10, mostra equatoriano com bandeira do Equador durante o último comício do presidente Daniel Noboa em Guayaquil. Noboa tenta se reeleger presidente Foto: Raul Arboleda/AFP

No segundo turno, as poucas pesquisas eleitorais mostram os dois candidatos em um empate técnico. Na média das pesquisas de intenção de voto realizadas pelos institutos Comunicaliza e Informe Confidencial, divulgadas pelo jornal El País, Noboa aparece com 43,3% e Luísa González, 41,2%. As campanhas se encerraram no final da quinta-feira, 10.

Impopulares, os dois candidatos ficaram na defensiva durante o segundo turno. Noboa, vencedor da eleição de mandato-tampão de 2023 após o conservador Guillermo Lasso ser deposto pela Assembleia, falhou no desafio do combate ao crime organizado e em conter a crise econômica do país, que contraiu 1,5% do PIB em 2024. González, por sua vez, está associada ao ex-presidente Rafael Correa, condenado nacionalmente a oito anos de prisão por corrupção e asilado na Bélgica.

A escolha das candidaturas foi explorar a fraqueza dos candidatos e buscar os votos dos indecisos. A última semana de campanha, que se encerrou na quinta-feira, 10, teve atos de Noboa e González nos três maiores colégios eleitorais (Quito, Guayaquil e Cuenca). Os dois também buscaram o voto indígena, que colocou o candidato Leonidas Iza, chefe da Confederação das Nações Indígenas (Conaie), em terceiro lugar no primeiro turno.

As pesquisas mostram, no entanto, que cerca de 30% do eleitorado pretende votar nulo, em um país com uma crise de confiança cada vez maior.

Entre os indígenas, que deram 4,8% dos votos a Iza, o apoio é maior para González, de centro-esquerda. A candidata assinou uma carta de intenções para ter o apoio de Iza e da Conaie no segundo turno, mas é vista com desconfiança por causa do histórico dos governos do Revolução Cidadã, que exploraram terras indígenas.

Organizações indígenas que divergiram com a Conaie declararam apoio à Daniel Noboa. O candidato, no entanto, não inspira grande simpatia devido às concessões a mineradoras, também nas terras indígenas.

Imagem da quinta-feira, 10, mostra a candidata Luisa González no seu último comício antes do segundo turno, em Guayaquil. González desafia Noboa na disputa pela presidência Foto: Marcos Pin/AFP

Campanhas sem soluções

A eleição presidencial é realizada em um momento de crises institucionais, econômicas e de violência no Equador.

No plano institucional, Daniel Noboa faz uma campanha sem cumprir o rito, em que ele teria de se afastar da presidência para se candidatar. O direitista, filho de Álvaro Noboa, o homem mais rico do Equador e que disputou a presidência três vezes, tentou vender o combate à violência como legado, mas não conseguiu.

Um ano após declarar guerra armada interna contra as facções, o Equador continua com índices de violência cada vez piores. O país teve o janeiro mais violento da história, com 600 homicídios contra 479 no ano passado. Sequestros e extorsões também cresceram.

Noboa também isolou o país na diplomacia ao invadir a embaixada mexicana em Quito em 2024, que rompeu as relações com o México e causou desconfiança por toda a região.

González, por sua vez, não conseguiu apresentar propostas para a segurança e lidou com uma campanha adversária que a associou aos casos de corrupção dos governos Rafael Correa, que contribuíram para o estado atual de crise institucional.

Soldado monta guarda durante o último comício da campanha da candidata presidencial de esquerda do Equador, Luisa Gonzalez, em Guayaquil, na quinta-feira, 10. Violência é problema central no país Foto: Marcos Pin/AFP

Na reta final de campanha, a correísta insistiu na necessidade de justiça social, direitos trabalhistas e fortalecimento dos serviços públicos e na mensagem de que o país precisa de uma equipe técnica livre de filiação política.

Noboa concentrou em destacar projetos concluídos e promessas cumpridas no governo. Ele falou sobre obras de infraestrutura e militarização nas estradas do país.

Quando a campanha eleitoral se iniciou, o presidente aparecia em primeiro nas intenções de voto, com chances de vencer no primeiro turno. O resultado, no entanto, mostrou que González pode se tornar a primeira presidente mulher do país. Noboa tratou de difundir o medo do retorno ao correísmo, mas se vê mais pressionado por causa dos próprios erros do que imaginava.