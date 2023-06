Equipe de resgate do submarino que sumiu em busca do Titanic detectou ‘ruídos subaquáticos’, diz EUA

THE NEW YORK TIMES - Uma aeronave de vigilância canadense que procura o submersível Titan, desaparecido no Atlântico Norte enquanto procurava destroços do navio Titanic, “detectou ruídos subaquáticos na área de busca”, informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 21.

A Guarda Costeira disse em uma breve declaração no Twitter que alguns dos veículos operados remotamente envolvidos na busca foram realocados em uma tentativa de determinar a origem dos sons. Até o momento, essas buscas “produziram resultados negativos”, mas continuam, segundo o comunicado.

A Guarda Costeira disse que a aeronave canadense era um avião de vigilância P-3, um modelo usado para patrulha marítima e operações de apoio em todo o mundo. Os dados da aeronave foram compartilhados com a Marinha dos EUA para análise posterior, informou.

O Departamento de Segurança Interna, a Guarda Costeira e os militares canadenses não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A notícia de ruídos subaquáticos na área de busca foi relatada anteriormente pela revista Rolling Stone e pela CNN.

Uma equipe internacional de socorristas tem procurado o Titan em uma área de água maior que Connecticut. Aeronaves dos Estados Unidos e do Canadá estão examinando a superfície, e boias de sonar estão sondando as profundezas. Acredita-se que o Titan tenha menos de dois dias de oxigênio restante na terça-feira.

Na terça-feira, 20, o presidente do Explorers Club, uma organização sediada em Nova York, enviou aos membros do clube uma carta que dizia que o sonar na área de busca havia “detectado possíveis ‘sons de batida’, o que implica que a tripulação pode estar viva e sinalizando” às 2h da manhã, horário local. O presidente do clube, Richard Garriott de Cayeux, não entrou em detalhes.

Em uma declaração publicada no Twitter na terça-feira, ele disse que “sinais prováveis de vida foram detectados no local”. Ele acrescentou que o clube estava trabalhando para obter aprovação para implantar um veículo operado remotamente na área de busca, capaz de descer a profundidades de 6 mil metros, ou quase 20 mil pés.

Trevor Hale, porta-voz do clube, recusou-se a fazer comentários sobre o registro em uma breve entrevista por telefone na manhã de quarta-feira. Uma das cinco pessoas a bordo do Titan, o explorador britânico Hamish Harding, é membro da diretoria do clube.