Suíça: esquiadores são encontrados mortos após fazerem ‘caverna de neve’ para se proteger do frio

Cinco esquiadores desaparecidos foram encontrados mortos nos Alpes suíços, na segunda-feira, 11. Os esquiadores partiram da cidade suíça de Zermatt no sábado de manhã, com o objetivo de chegar à vila de Arolla, passando por uma série de picos cobertos de neve. Até esta quarta-feira, 13, a busca por um sexto esquiador continuava em andamento.

Imagens reveladas pela equipe de resgate na terça-feira, 12, mostraram que os esquiadores tentaram se proteger do frio construindo “cavernas de neve”, para amenizar os efeitos do vento gelado. “Eles ficaram presos pela neve”, disse ao Sky News Anjan Truffer, chefe de resgate, acrescentando: “Eles tentaram fazer uma caverna de neve para se protegerem do vento”.

De acordo com Truffer, os eles estavam mal equipados, tendo apenas pás "pequenas e leves". "Com este equipamento você não consegue acompanhar se a neve cai muito rapidamente", relatou ao Sky News. Além disso, os trajes eram insuficientes para a temperatura. Um parente alertou os serviços de resgate na tarde de sábado de que o grupo de cidadãos suíços, com idades entre 21 e 58 anos, não havia chegado à vila, de acordo com um comunicado da polícia da região de Valais.

Um dos esquiadores conseguiu ligar pedindo ajuda cerca de uma hora depois, permitindo que os socorristas localizassem o grupo perto do pico da montanha Tête Blanche, a cerca de 3.350 metros de altitude, disse o comandante da força em uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

No entanto, as condições climáticas severas e o risco de avalanches forçaram a suspensão da busca até o dia seguinte. Os socorristas tinham “tentado o impossível”, disse Christian Varone, o comandante. Mas, acrescentou, “às vezes, diante da natureza, é preciso se render” para não colocar as vidas dos socorristas em “grave perigo”.

Frame de um vídeo divulgado pela polícia mostra o campo de neve de Tete Blanche onde cinco corpos foram encontrados. Foto: EFE/EPA/Divulgação Polícia Cantonal de Valais

Os esforços de busca e resgate foram retomados no domingo, 10, e a polícia disse que os cinco corpos foram descobertos por volta das 21h20. Varone afirmou que uma investigação estava em andamento para determinar a causa da morte, mas observou que os esquiadores “se encontraram em uma situação extremamente complicada” em baixas temperaturas.

As condições climáticas em Zermatt estavam “relativamente boas” quando o grupo partiu, mas deterioraram rapidamente, disse ele. Nas montanhas, “podemos começar e tudo muda muito rápido”, acrescentou.

Helicópteros foram acionados durante operação de resgate de esquiadores. Foto: Polícia Cantonale Valaisanne/Divulgação via REUTERS

Sete pessoas morreram na mesma área na primavera de 2018, quando foram pegas em uma tempestade e morreram congeladas. /Com The New York Times.