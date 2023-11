Equipes de emergência cavam com as mãos para resgatar 41 operários presos em túnel na Índia

As equipes de emergência na Índia instalaram a última parte de um tubo de aço para resgatar os 41 operários presos pelo colapso parcial de um túnel em construção no norte do país há duas semanas, anunciou o governo local nesta terça-feira, 28.

Depois de vários problemas, engenheiros militares e operários do setor de mineração estão cavando com as mãos para abrir caminho entre as rochas e os escombros até o túnel onde os trabalhadores estão bloqueados desde 12 de novembro.

“O trabalho para instalar uma tubulação no túnel para retirar os trabalhadores foi concluído”, disse o ministro-chefe do estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. “A operação de resgate deve terminar em breve”, afirmou o ministro.

Uma ambulância espera na entrada do túnel em Silkyara, no norte da Índia, onde 41 operários estão presos Foto: AP / AP

Várias ambulâncias estão na entrada do túnel para receber os operários. Nas redes sociais foram divulgadas fotos dos socorristas comemorando e fazendo o sinal de vitória após o fim da perfuração do buraco para chegar até o local onde os trabalhadores estão presos.

Desde o colapso parcial do túnel, os trabalhos de resgate foram prejudicados pela queda de escombros e pelas sucessivas avarias das máquinas de perfuração.

As equipes de resgate prepararam um sistema com macas com rodas para retirar os trabalhadores pelo túnel perfurado, que tem 57 metros de extensão.

Indianos esperam pela saída dos operários do túnel no norte do país Foto: Francis Mascarenhas /Reuters

“Agradecemos a Deus e aos socorristas que trabalharam muito duro para salvá-los”, declarou à AFP Naiyer Ahmad, irmão de um dos operários presos que está acampado no local há duas semanas.

Os homens sobrevivem graças a um pequeno conduto pelo qual é bombeado oxigênio e que também é usado para o envio de alimentos, água e energia elétrica.

Uma câmera também foi introduzida no duto na semana passada, o que permitiu que as famílias observassem os trabalhadores dentro do túnel pela primeira vez desde o acidente./AFP