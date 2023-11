Equipes resgatam os 41 trabalhadores presos em túnel na Índia há 17 dias; veja vídeo

Os 41 trabalhadores presos há 17 dias em um túnel que desmoronou na região do Himalaia, norte da Índia, foram resgatados em uma complexa operação, anunciou nesta terça-feira, 28, o ministro indiano de Transportes. As equipes de resgate precisaram escavar manualmente durante o fim de semana depois que a máquina de perfuração quebrou.

Uma multidão de residentes locais reunidos em torno do túnel irrompeu de alegria e gritou slogans de “Bharat Mata ki Jai”, ou “Viva a mãe Índia”, e soltou fogos de artifício em comemoração. As autoridades presentearam os primeiros trabalhadores resgatados com guirlandas feitas de flores, pendurando-as no pescoço enquanto a multidão aplaudia.

Nitin Gadkari, ministro dos Transportes Rodoviários e Rodovias, disse no X, anteriormente conhecido como Twitter, que estava “completamente aliviado e feliz” depois que todos os trabalhadores foram resgatados do túnel Silkyara em Uttarkashi após uma provação que durou 17 dias. O sucesso resultou dos “esforços coordenados de muitas agências, em uma das maiores operações de resgate dos últimos anos”, acrescentou.

O Ministro-Chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami (centro) e o Ministro da União VK Singh (esquerda) posando com um trabalhador resgatado dentro do túnel em Uttarkashi Foto: Departamento de Infomações de Uttarkashi via EFE

Os trabalhadores foram retirados por uma passagem feita de tubos soldados que os socorristas previamente empurraram através de terra e pedras. Cada um deles passou por um exame de saúde inicial em um acampamento médico temporário instalado dentro do túnel de 13 metros de largura.

Desde o desabamento do túnel, em 12 de novembro, os trabalhos de resgate foram dificultados pela queda de escombros e os sucessivos problemas nas máquinas perfuradoras. Os homens sobreviveram graças a um pequeno duto por onde era bombeado o oxigênio e enviado comida, água e eletricidade. Na semana passada, uma câmera foi introduzida, permitindo que seus familiares os vissem dentro do túnel.

Um dos socorristas, Devender, que apenas forneceu o seu primeiro nome, disse ao canal de televisão de Nova Délhi que “os trabalhadores presos ficaram muito felizes quando nos avistaram no túnel. Alguns correram em minha direção e me abraçaram.”

Ambulâncias que transportavam trabalhadores resgatados deixam o local do túnel depois que equipes de emergência retirara todos com segurança Foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Kirti Panwar, porta-voz do governo estadual, disse que cerca de uma dúzia de homens trabalharam durante a noite para escavar manualmente rochas e detritos, revezando-se para perfurar usando ferramentas manuais de perfuração e limpando a sujeira na reta final da operação de resgate.

As equipes de resgate recorreram à escavação manual depois que a máquina de perfuração quebrou na sexta-feira enquanto perfurava horizontalmente pela frente devido ao terreno montanhoso de Uttarakhand. Foram inseridos tubos em áreas escavadas e os soldados para que os trabalhadores pudessem ser transportados em macas com rodas.

A maioria dos trabalhadores presos eram migrantes de todo o país. Muitas de suas famílias viajaram para o local, onde acamparam durante dias para obter atualizações sobre o esforço de resgate e na esperança de ver seus parentes./AFP e AP