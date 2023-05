Resultados iniciais da eleição na Turquia indicam vantagem de Erdogan; oposição diz estar à frente

ANCAR - Os primeiros resultados das eleições na Turquia mostram que o presidente Recep Tayyip Erdogan lidera a apuração com uma vantagem expressiva sobre o principal líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu. Segundo a agência de notícias estatal turca Anadolu, com 20% das urnas apuradas, Erdogan tem 55% dos votos, em comparação com 39% obtidos pelo opositor. A oposição contesta os números da agência estatal, controlada por Erdogan, e diz liderar a apuração.

A tendência é surpreendente diante dos resultados apertados indicados por pesquisas de opinião publicados nos últimos dias, alguns deles com Erdogan em segundo lugar. Se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos, o vencedor será determinado no segundo turno em 28 de maio.

Os colégios eleitorais na Turquia fecharam neste domingo às 17h (horário local, 11h de Brasília), após nove horas de votação para eleger os 600 deputados do Parlamento e o novo presidente. O dia da eleição passou sem incidentes.

Erdogan concorre nas eleições mais acirradas desde seu início de mandato, há 20 anos, de acordo com pesquisas Foto: Presidência da Turquia/via AP

Ceticismo na oposição

Entre a oposição, no entanto, há um consenso sobre a falta de credibilidade da agência estatal na divulgação dos números. Segundo Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul e candidato a vice, a Anadoglu divulga números favoráveis a Erdogan. “Não acreditem na Anadoglu por enquanto”, disse.

Kilicdaroglu, por sua vez, se manifestou pelo Twitter. “Estamos à frente”, escreveu.

Diferentes fontes e meios de comunicação informam que a participação será maior do que o habitual, em um país onde costuma ultrapassar os 80%.

Canan Kaftancioglu, presidente do partido social-democrata CHP, principal partido da oposição, garantiu, por exemplo, que em Istambul a participação pode chegar a 90%.

Cinco milhões de jovens, 8% do eleitorado, votaram pela primeira vez nestas eleições, e estudos demográficos indicam que a maioria optaria pela oposição.

Nas eleições parlamentares, as pesquisas consideram improvável que a coligação do partido de Erdogan, o islamita AKP, com o ultranacionalista MHP renove a sua maioria absoluta. Os resultados da nova composição do Parlamento turco devem ser conhecidos ao longo da madrugada.

A campanha eleitoral foi muito tensa, com Erdogan chegado a comparar estas eleições com o fracassado golpe de Estado que sofreu em 2016, algo que tem despertado receios de que o presidente não aceite uma eventual derrota, ou de que os seus apoiadores provoquem motins que dificultem uma transferência ordenada de poder e, até mesmo, denúncias de fraude eleitoral. /AP E NYT