“Erdogan vai buscar brechas para nova eleição, caso esteja com saúde”, avalia especialista

custom_embed - entrevista-embed

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, 69, foi reeleito presidente da Turquia no último domingo, 28, e irá governar o país até 2028.

O político está no poder desde 2003, entre mandatos de primeiro-ministro e presidente e deve confrontar desafios que o levaram a perder força nesta eleição, como a alta da inflação e a reconstrução de áreas afetadas pelo terremoto que assolou o país em fevereiro.

Erdogan foi eleito com 52,1% contra 47,8% de seu adversário, Kemal Kilicdaroglu, que foi o candidato de uma coalizão de seis partidos que tentaram unificar os esforços para derrotar o presidente.

Para o professor de política e relações internacionais da Universidade de Londres, Karabekir Akkoyunlu, a crise econômica deve se aprofundar com o governo Erdogan e o político deve encontrar brechas para concorrer a mais um mandato em 2028, caso esteja saudável para isso.

Apoiadores do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, celebram a reeleição do político, que deve governar o país até 2028 Foto: Sergey Ponomarev / NYT

Porque Erdogan foi reeleito presidente na Turquia

Continua após a publicidade

A Turquia é um país muito polarizado e essa polarização tem se aprofundado ainda mais na última década.

Desde a mudança para o sistema presidencial, a dinâmica mudou um pouco e exigiu a formação dessas grandes coalizões para competir nas eleições presidenciais. Então, o que vemos, por exemplo, do lado de Erdogan, muitos eleitores parecem estar insatisfeitos com o seu partido, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) mas em vez de atravessar a divisão para a oposição, eles escolhem um partido dentro da coalizão governante como uma alternativa ao partido principal.

Então, o que vimos nesta eleição é que apesar de tudo que aconteceu na Turquia com a crise econômica, o terremoto, muito descontentamento na verdade com o governo, não tivemos tantas mudanças entre os dois grandes blocos. Isso nos mostra essa incapacidade da oposição também, de encontrar o tipo certo de discurso ou estratégia para quebrar essa barreira.

Apoiadores do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, celebram a reeleição do político, que foi confirmada no último domingo, 28 Foto: Ali Unal / AP

Contudo, Erdogan controla 90% da mídia nacional, então existe uma grande parte da sociedade turca que só é exposta a propaganda do governo, existe pouco acesso a uma visão alternativa.

Além disso, autocratas populistas como Erdogan são muito bons em enfatizar uma política de identidade e vemos isso também com Modi na Índia, Bolsonaro no Brasil e Trump nos Estados Unidos.

É possível que a Turquia supere os desafios da crise econômica e da reconstrução após os terremotos com Erdogan como presidente?

Continua após a publicidade

Eu acho que é difícil. Acredito que veremos na economia um aprofundamento da crise econômica. O governo de Erdogan foi forçado a gastar muito dinheiro para garantir que a economia não entrasse em colapso antes da eleição, com aumento de salário mínimo, redução da idade de aposentadoria e aumentando as pensões.

Em relação ao terremoto, acredito que irá ocorrer uma reconstrução porque este governo constrói prédios muito rápido e é um dos motivos que uma parcela grande da população da área afetada pelo terremoto votou no atual presidente, apesar do fato de que foi sob este governo e sua regulamentação que esta destruição aconteceu. Acho que muitas pessoas pensaram que o governo seria mais rápido para reconstruir, então eles teriam uma casa mais rápido.

O presidente reeleito da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, terá que lidar com a reconstrução de diversas áreas afetadas pelo terremoto que ocorreu em fevereiro Foto: Metin Yoksu / AP

Mas para que uma prevenção maior ocorresse, seria preciso mudar a forma como o setor da construção está integrado à economia e o papel que desempenha porque a maneira como tudo é feito atualmente aumenta os riscos de destruição por conta de terremotos. O governo Erdogan ignorou muitos regulamentos e favoreceu empresas.

Então acredito que as casas serão reconstruídas, mas o tipo de organização que levou a essa destruição exige mais do que construir casas para evitar outro terremoto. Portanto, estou muito preocupado, por exemplo, que a Turquia enfrente outro grande terremoto, especialmente na região de Istambul, o que é esperado mais cedo ou mais tarde sob este governo.

A oposição liderada por Kemal Kilicdaroglu perdeu, mas tem forte apoio. Ele será o líder deste bloco contra Erdogan ou outros políticos podem tomar a dianteira?

Eu não acho que Kilicdaroglu vai renunciar como líder do Partido Republicano do Povo (CHP), mesmo com 74 anos ele está fisicamente bem de saúde, chegou inclusive a fazer uma marcha a pé de Ancara até Istambul por conta de um protesto. Então ele está melhor de saúde do que o próprio Erdogan e a Turquia tem essa tradição de que o líder do partido permanece como líder até que seja deposto de alguma forma.

Continua após a publicidade

Mas veremos nos próximos meses uma nova reorganização da oposição, até dentro do CHP, que tem vertentes que criticam algumas visões de Kilicdaroglu.

Uma mulher passa por um cartaz de Kemal Kilicdaroglu, líder da oposição e candidato derrotado no segundo turno das eleições turcas Foto: Emrah Guel / AP

O atual prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, é um candidato natural a este posto, mas ele já teria sido um bom candidato para estas eleições. Há um processo judicial contra ele, o que poderia afetar até a sua continuidade no cargo de prefeito. Ele foi acusado de insultar as instituições do Estado em um discurso, esta é outra maneira pela qual o governo Erdogan usa o Judiciário para eliminar rivais.

Como Kiricdaroglu era o líder de uma frente ampla de oposição de seis partidos, pode ser que esta frente seja desmanchada e novas figuras políticas possam aparecer para tentar liderar esta frente contra Erdogan.

Erdogan poderia tentar concorrer novamente em 2028 ou tentará encontrar um sucessor?

2028 ainda está muito distante e há muitas dúvidas sobre o que vai acontecer. Erdogan não parecia saudável durante a campanha. Fez discursos elétricos ao mesmo tempo que apareceu dormindo em entrevistas.

Existem especulações de que ele provavelmente está recebendo alguns suplementos de energia que fizeram com que ele continuasse forte durante a campanha. Então vamos primeiro ver como está a saúde dele. Este é o maior obstáculo para o seu governo.

Continua após a publicidade

Caso ele esteja saudável, não acredito que os limites constitucionais iriam impedir ele de tentar se candidatar de novo. Erdogan mudou a Constituição, ajustou as regras, ignorou todas as regulamentações em seu caminho para o poder, então acredito que é possível que ele tente de novo.

Além disso, Erdogan não tem nenhum sucessor aparente, não existe ninguém com este potencial em seu eixo político. O presidente da Turquia não preparou nenhum político para isso e está cercado de pessoas que são leais a ele, sem carisma ou capacidade para concorrer em seu lugar.

Veremos alguma mudança na política externa turca com a reeleição de Erdogan?

Não acho que veremos nenhuma mudança importante na política externa turca.

Erdogan não vai mudar radicalmente, ele já tem uma atitude de confronto com o chamado Ocidente, mas ele também não queima todas as pontes. Ele é próximo da Rússia, mas não aposta todas as suas fichas na relação com Putin.

Um fator importante que é preciso enfatizar é que acredito que a União Europeia está satisfeita com o fato de Erdogan ter sido reeleito, porque ele está mantendo refugiados sírios e afegãos na Turquia, enquanto a oposição estava prometendo enviar de volta ou abrir as fronteiras e permitir que eles se mudassem para a Europa.