Erro no sistema de sinalização causou acidente de trem que matou 275 pessoas na Índia

BALASORE, Índia - O descarrilamento no leste da Índia que matou 275 pessoas e feriu centenas foi causado por um erro no sistema de sinalização eletrônica que levou um trem a mudar erroneamente de trilho e colidir com um trem de carga, disseram as autoridades neste domingo, 4.

As autoridades trabalharam para remover os destroços mutilados dos dois trens de passageiros que descarrilaram na noite de sexta-feira, 2, no distrito de Balasore, no estado de Odisha, em um dos desastres ferroviários mais mortais do País em décadas.

Uma declaração do governo de Odisha revisou o número de mortos para 275, depois que um alto funcionário do estado colocou o número em mais de 300 na manhã de domingo. O oficial falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar com os repórteres.

Uma pessoa assiste da varanda de sua casa no local onde os trens descarrilaram, no distrito de Balasore, no estado de Orissa, no leste da Índia, no domingo, 4. Foto: Rafiq Maqbool/ AP

Jaya Verma Sinha, uma autoridade ferroviária sênior, disse que as investigações preliminares revelaram que um sinal foi dado ao Coromandel Express de alta velocidade para circular na linha principal, mas o sinal mudou mais tarde e o trem entrou em uma linha adjacente, onde colidiu com uma carga carregada de minério de ferro.

A colisão fez com que os ônibus da Coromandel Express virassem para outro trilho, fazendo com que o Yesvantpur-Howrah Express, que vinha do lado oposto, também descarrilasse, disse ela.

Os trens de passageiros, que transportavam 2.296 pessoas, não estavam em excesso de velocidade, disse ela. Os trens que transportam mercadorias são geralmente estacionados em uma linha adjacente para que a linha principal fique livre para um trem que passa.

Verma disse que a causa principal do acidente estava relacionada a um erro no sistema de sinalização eletrônica. Ela disse que uma investigação detalhada revelará se o erro foi humano ou técnico.

O sistema de intertravamento eletrônico é um mecanismo de segurança projetado para evitar movimentos conflitantes entre trens. Ele também monitora o status dos sinais que informam aos motoristas a proximidade do próximo trem, a velocidade permitida e a presença de trens parados na via.

“O sistema é 99,9% livre de erros. Mas sempre há 0,1% de chance de erro”, disse Verma. Em resposta a uma pergunta sobre se o acidente poderia ser um caso de sabotagem, ela disse que “nada está descartado”.

No domingo, alguns vagões quebrados, mutilados e tombados, eram os únicos vestígios da tragédia. Trabalhadores da ferrovia trabalhavam sob o brilho do sol para colocar blocos de cimento e consertar os trilhos quebrados. Uma equipe com escavadeiras estava removendo a lama e os detritos para limpar o local do acidente.

Em um dos hospitais a quase 15 km do local, os sobreviventes falaram do horror do momento do acidente.

O trabalhador da despensa Inder Mahato não se lembrava da sequência exata dos eventos, mas disse que ouviu um forte estrondo quando o Coromandel Express colidiu com a carga. O impacto fez com que Mahato, que estava no banheiro, perdesse a consciência por um instante.

Momentos depois, quando abriu os olhos, viu pela porta que foi aberta à força pessoas se contorcendo de dor, muitas delas já mortas. Outras tentavam freneticamente sair dos destroços retorcidos de seu vagão.

Durante horas, Mahato, 37 anos, permaneceu preso no banheiro do trem, até que as equipes de resgate escalaram os destroços e o retiraram.

“Deus me salvou”, disse ele, deitado na cama do hospital, enquanto se recuperava de uma fratura fina no esterno. “Tenho muita sorte de estar vivo”.

Os amigos de Mahato não tiveram tanta sorte. Quatro deles morreram no acidente, disse ele.

Enquanto isso, muitos parentes desesperados estavam lutando para identificar os corpos de seus entes queridos devido à gravidade dos ferimentos. Alguns outros estavam procurando hospitais para verificar se seus parentes estavam vivos.

Um passageiro ferido no acidente de trem de sexta-feira, 2, é examinado por médicos em um hospital no distrito de Balasore, no estado oriental de Orissa, na Índia, no domingo, 4. Foto: Rafiq Maqbool/AP

No mesmo hospital em que Mahato estava se recuperando de seus ferimentos, Bulti Khatun perambulava do lado de fora das instalações em um estado atordoado, segurando uma carteira de identidade de seu marido que estava a bordo do Coromandel Express e viajando para o sul da cidade de Chennai.

Khatun disse que visitou o necrotério e outros hospitais para procurá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo. “Estou tão desamparada”, disse ela, soluçando.

Quinze corpos foram recuperados na noite de sábado, 3, e os esforços continuaram durante a noite, com guindastes pesados sendo usados para remover um motor que se acomodou em cima de um vagão ferroviário. Nenhum corpo foi encontrado na locomotiva e o trabalho foi concluído na manhã de domingo, disse Sudhanshu Sarangi, diretor-geral de serviços de emergência e incêndio em Odisha.

O acidente ocorreu em um momento em que o primeiro-ministro. Narendra Modi, está se concentrando na modernização da rede ferroviária da era colonial britânica na Índia, que se tornou o País mais populoso do mundo, com 1,42 bilhão de habitantes. Apesar dos esforços do governo para melhorar a segurança, várias centenas de acidentes ocorrem todos os anos nas ferrovias da Índia, a maior rede de trens sob uma única administração no mundo.

Modi visitou o local do acidente no sábado e conversou com as autoridades de resgate. Ele também visitou um hospital para se informar sobre os feridos e conversou com alguns deles.

Modi disse aos repórteres que sentiu a dor das vítimas do acidente. Ele disse que o governo faria todo o possível para ajudá-las e punir rigorosamente qualquer pessoa considerada responsável.

Em 1995, dois trens colidiram perto de Nova Délhi, matando 358 pessoas em um dos piores acidentes ferroviários da Índia. Em 2016, um trem de passageiros deslizou para fora dos trilhos entre as cidades de Indore e Patna, matando 146 pessoas.

A maioria desses acidentes na Índia é atribuída a erro humano ou a equipamentos de sinalização desatualizados.

Cerca de 22 milhões de pessoas utilizam 14 mil trens na Índia todos os dias, viajando em 64 mil km de trilhos./AP