Erupção vulcânica é registrada perto da capital da Islândia

REYKJAVIK - Um vulcão entrou em erupção nos arredores de Reykjavik, capital da Islândia, nesta quarta-feira, 3, informou o Instituto Meteorológico deste país nórdico. A imprensa local exibiu várias imagens da lava saindo da terra.

A erupção ocorreu a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, perto do monte Fagradalsfjall onde, em 2021, um vulcão esteve em erupção durante seis meses. “Começou uma erupção perto de Fagradalsfjall. A localização exata ainda não foi confirmada”, tuitou o Instituto Meteorológico, que rastreia a atividade sísmica.

A erupção começou no Vale Meradalir. Apesar de não haver coluna de cinzas, o instituto advertiu que “é possível que se detecte contaminação, devido à emissão de gases”. Nenhum voo foi afetado nesta quarta-feira, disse uma autoridade aeroportuária nacional à agência France Presse.

O Monte Fagradalsfjall pertence ao sistema vulcânico Krysuvik da Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia.

Os cientistas previam uma erupção na península após uma série de terremotos na semana passada indicarem atividade vulcânica perto da crosta terrestre. O vulcanologista Magnus Tumi Gudmundsson disse à agência Associated Press que a erupção parecia ser pequena. “Mas não sabemos em que estágio está o processo”, disse ele ao embarcar em um helicóptero para visitar o local.

A erupção de 2021 na mesma área produziu fluxos de lava espetaculares por meses. Centenas de milhares de pessoas se reuniram na região para ver o espetáculo. Dessa vez, o fenômeno também atraiu curiosos.

Vulcão entra em erupção perto da capital da Islândia

O Monte Fagradalsfjall pertence ao sistema vulcânico Krysuvik da Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia. A Islândia tem 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número de toda Europa.

Uma das erupções mais perturbadoras nos últimos anos no país ocorreu no Eyjafjallajokull em 2010. Ela enviou nuvens de cinzas e poeira para a atmosfera, interrompendo as viagens aéreas por dias entre a Europa e a América do Norte por temores de que as cinzas danificassem as turbinas. Mais de 100 mil voos foram suspensos, afetando milhões de passageiros./AFP e AP