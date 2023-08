Escavações em Roma revelam indícios do que pode ser teatro do imperador Nero

Em um palácio do século 15 que fica a poucos passos do Vaticano e está prestes a se tornar um hotel de luxo, os arqueólogos fizeram o que sempre fazem em Roma, uma cidade antiga repleta de tesouros enterrados. Eles começaram a escavar. Roma continua dando surpresas aos arqueólogos, mas ninguém sabia o que viria dessa exploração preliminar, uma rotina familiar nos canteiros de obras e projetos de desenvolvimento da Itália.

A escavação trouxe à luz vestígios de um teatro do primeiro século que a equipe acredita ter sido construído por Nero, o imperador com uma agora contestada reputação de tirania, devassidão e desejo de satisfazer seu artista interior. Embora narrado por historiadores da era romana, o teatro nunca emergiu durante as escavações em Roma.

“Tem sido estupendo, maravilhoso, incrível”, disse Marzia Di Mento, a arqueóloga que supervisionou a escavação no palácio, o Palazzo della Rovere. “É o que todo arqueólogo gostaria de fazer.”

Um afresco é visto em uma parede no local da escavação do antigo teatro do imperador romano Nero, no século 1. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Os arqueólogos começaram a descobrir paredes - algumas com vestígios de estuque com decoração folheada a ouro - que, segundo eles, pertenciam ao teatro particular de Nero. A escavação também revelou centenas de artefatos que, embora ainda estejam sendo estudados, já revelaram uma nova visão sobre a vida perto do Vaticano ao longo dos séculos da história romana.

Entre os achados estão pequenos amuletos de bronze que os peregrinos usavam quando viajavam a Roma para ver onde São Pedro - um dos primeiros líderes da igreja cristã primitiva - foi enterrado, junto com ossos de animais furados para fazer contas para rosários. Ambos sinalizam a presença dos peregrinos, que cresceram à medida que o cristianismo se espalhava.

Esses artefatos podem ser adicionados a outros encontrados nos últimos meses por meio de outras escavações - tanto trabalhos arqueológicos quanto preliminares em projetos de construção. Eles incluem várias estátuas, cemitérios, antigas autoestradas e vestígios de uma antiga estrada romana que pode ou não fazer parte da lendária Via Ápia.

Artefatos romanos do século 1 também foram encontrados em escavação sob o jardim do futuro Four Season's Hotel, a poucos passos do Vaticano. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

A escavação do jardim do Palazzo, na larga avenida que leva à Basílica de São Pedro, começou em 2020 antes de uma grande reforma. Uma ala do palácio, que pertence à Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, está programada para abrir como um hotel Four Seasons a tempo do Jubileu de 2025 do Vaticano, quando milhões de peregrinos devem visitar Roma.

Por lei, os projetos de construção na Itália devem ser precedidos por escavações preliminares para garantir que nenhum dano seja causado ao que está no subsolo – uma regra que alguns críticos dizem criar um obstáculo caro e demorado para projetos de construção, isso se não os interromper completamente.

Alessio De Cristofaro, um dos arqueólogos que supervisionou a escavação em nome da cidade de Roma, descreveu a escavação no Palazzo como “um exemplo virtuoso em que a arqueologia atua como força motriz para um importante projeto de renovação de edifícios”.

Depois que os artefatos do local forem estudados e restaurados, alguns dos mais bem preservados serão exibidos dentro do hotel. Eles incluem fragmentos raros que datam do século 10, um período que deixou poucos vestígios para documentar porque Roma estava “em declínio econômico e demográfico”, disse Di Mento.

Mas é a evidência do primeiro século que chamou a atenção de muitas pessoas. Nero construiu seu teatro em um jardim de lazer que, segundo textos históricos, pertenceu a sua avó Agripina e seu tio Calígula. O cronista romano Plínio, o Velho, que não era fã do imperador, descreveu o teatro como “grande o suficiente para satisfazer até o desejo de Nero de cantar diante de uma casa cheia”.

Embora inicialmente incerto sobre a identificação do edifício, De Cristofaro disse que a alta qualidade de alguns materiais descobertos no teatro, incluindo colunas de raro mármore africano e decoração folheada a ouro, apontava para uma encomenda imperial. Selos em alguns tijolos datam a estrutura de meados do século 1.

“A arqueologia funciona por hipótese”, disse Alessandro Viscogliosi, professor de arquitetura antiga da Universidade La Sapienza, em Roma. Atribuir os restos mortais como pertencentes ao teatro de Nero era uma teoria “razoável”, disse ele, embora fosse “muito cedo” para saber com certeza porque não havia muito emergido. “Se eles continuarem cavando e encontrarmos os assentos”, disse ele, “então teremos certeza”.

Alguns estudos recentes desafiaram a reputação de desregramento de Nero, sugerindo que ele foi retratado por historiadores antigos como um vilão, acusado de tocar uma lira enquanto Roma ardia em chamas em 64 d.C.

“Na verdade, ele era muito amado por seu povo”, disse Ernesto Migliacci, autor (com seu pai, Franco Migliacci, músico criador da clássica canção italiana “Nel blu, dipinto di blu”, mais conhecida como “Volare”) de uma ópera rock de curta duração, mas altamente divertida, sobre Nero, que lançou o imperador como um anti-herói mais matizado, impedido de perseguir o que seu coração realmente desejava: uma vida declamando poesia e música.

Atingido por críticas porque o palco foi construído no Monte Palatino com vista para o Coliseu, o show foi encerrado 11 dias depois que freiras de um convento próximo reclamaram da música, disse Migliacci. Ele acusou historiadores que criticaram Nero, como Tácito, Suetônio e Cássio Dio, de criar notícias falsas com motivação política.

A escavação do jardim do Palazzo, na larga avenida que leva à Basílica de São Pedro, começou em 2020 antes de uma grande reforma. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Depois que os arqueólogos terminarem seus estudos, incluindo o mapeamento do local, as estruturas antigas serão enterradas novamente. Cobrir novamente é a “melhor maneira de proteger o local”, disse Di Mento. Sua história pode ser contada por “outros meios”, incluindo reconstruções em 3D, mapas detalhados criados por drones e material online que tornará a estrutura “mais compreensível, mesmo para quem não é especialista”, disse ela.

Em seguida, os artefatos que foram desenterrados precisarão ser catalogados. “Vai levar anos para estudar tudo”, disse Di Mento./The New York Times.