No que pode ser o maior encalhe em massa dos últimos anos no Reino Unido, 77 baleias-piloto morreram após encalharem na praia de Tresness, na ilha de Sanday, na Escócia. Quando foram encontradas, as baleias já estavam encalhadas há muitas horas e havia apenas doze delas vivas. A organização sem fins lucrativos British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) informou na quinta-feira, 11, que essas doze baleias também tiveram que ser sacrificadas devido à deterioração de sua condição, depois que os esforços de reflutuação falharam. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, o grupo incluía baleias machos de até sete metros de comprimento, além de fêmeas, filhotes e juvenis. Especialistas dizem que é muito cedo para saber o que causou o encalhe, mas é provável que uma das baleias tenha tido problemas e o resto do grupo tentou ajudar. O público está sendo solicitado a ficar longe da área enquanto são realizados exames após a morte das baleias.

Dezenas de baleias-piloto morreram após encalharem em praia em ilha na Escócia. Foto: British Divers Marine Life Rescue/Divulgação

PUBLICIDADE Segundo a emissora britânica, após as baleias serem encontradas, especialistas da BDMLR e da Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais escocesa, além de veterinários marinhos do continente, viajaram para ilha de Sanday para avaliar se alguma delas poderia ser salva. Mas a área foi isolada pela maré alta e a areia da praia era muito macia para permitir que os mamíferos fossem colocados de volta na posição vertical, fazendo com que as baleias caíssem quando os socorristas tentavam endireitá-las. Durante o resgate, os socorristas tentaram manter as baleias vivas despejando água do mar sobre elas, mas os esforços não foram bem-sucedidos. Emma Neave-Webb, da BDMLR, disse à BBC que, embora essas experiências sejam difíceis, o pensamento tinha que ser “realista” desde o início. Ela também relatou que as baleias deveriam estar encalhadas há algum tempo e descreveu a cena como “realmente horrível” e “extremamente emocionante”.

Um porta-voz do Conselho das Ilhas Orkney, arquipélago onde fica a ilha Sanday, disse à BBC que as discussões já estavam ocorrendo com representantes da comunidade sobre a melhor forma de descartar os corpos. “Em circunstâncias anteriores em que baleias encalharam em nossas praias e posteriormente morreram, a abordagem de nossa equipe de saúde ambiental em relação ao descarte do corpo foi permitir que a natureza seguisse seu curso, com o público sendo aconselhado a ficar longe da área”, disse. “Nossa avaliação neste caso, dada a escala e as prováveis implicações para a saúde pública, é que medidas mais definitivas precisarão ser tomadas. Por exemplo, enterrá-los onde estão ou remover os corpos para um grande cemitério em outro lugar”, completou.

Segundo a BBC, este pode ser o maior evento de encalhe na Escócia desde pelo menos 1995, quando o Esquema Escocês de Encalhamento de Animais Marinhos foi fundado, embora encalhes de escala semelhante tenham sido observados nos últimos anos. No ano passado, um grupo inteiro de 55 baleias-piloto morreu após encalhar na ilha de Lewis e Harris, no oeste do país. Apenas 15 das baleias estavam vivas quando foram levadas para a praia. Uma foi reflutuada com sucesso, enquanto o resto teve que ser sacrificado.