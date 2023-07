Escócia celebra ascensão de Charles III como rei dois meses depois da coroação

EDIMBURGO - Dois meses depois da cerimônia de coroação como monarca do Reino Unido, transmitida para o mundo todo na Abadia de Westminster, em Londres, o rei Charles III e a rainha consorte Camilla, receberam nesta quarta-feira, 5, a coroa de rei dos escoceses em Edimburgo. A cerimônia, que foi retomada pela mãe de Charles, Elizabeth II, em 1953, é uma lembrança da união entre as coroas Inglaterra e Escócia, no século 18.

A cerimônia de hoje também trouxe antigas tradições, uma coroa e uma procissão pelas ruas da capital escocesa. Desta vez, no entanto, não foi colocada em sua cabeça, mas sim entregue a ele. A procissão reuniu cem pessoas, incluindo os herdeiros da Coroa, o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, mas desta vez, sem a presença do príncipe Harry.

A parada seguiu até a Catedral de St Giles, onde Charles III recebeu as joias da Escócia. São as mais antigas do Reino Unido: a coroa, o cetro e a espada, usados pela primeira vez em 1543 na coroação da Rainha Maria Stuart.

Charles III e rainha Camilla recebem joias da coroa escocesa em Edimburgo Foto: Peter Byrne/Pool via REUTERS

Relação com a Escócia

O país foi independente até 1603. Naquele ano, morreu a rainha Elizabeth I, que não tinha filhos e coroa britânica passou por um controle compartilhado do rei da Escócia até a unificação do Reino Unido, em 1707.

Em 2014, a Escócia chegou a votar pela independência e 55% dos eleitores escolheram ficar no Reino Unido. Mas o movimento separatista voltou a ganhar força com o Brexit (a saída da União Europeia) e pautou as últimas eleições da Escócia.

Manifestantes questionam monarquia

Assim como a coroação oficial, a da Escócia foi marcada por protestos. Manifestantes se reuniram fora da catedral atrás de uma faixa que pedia o fim da monarquia e carregavam cartazes onde se lia “not my king” ou “não é o meu rei”.

Em nota, o grupo afirma que a cerimônia com toda sua pompa é um “cuspe na cara das pessoas que sofrem com o alto custo de vida”. Os manifestantes ecoaram a indignação com o custo da celebração real e com a monarquia em si.

A monarquia é um anacronismo. Não deveria existir no século 21. Neil Brown, manifestante contra monarquia

Homenagem a rei Charles III tem protestos na Escócia. Foto: Mike Boyd/Pool via REUTERS

Charles III pode ser menos popular que a mãe, mas uma pesquisa YouGov feita antes da coroação mostrou que 58% dos britânicos querem ter um rei como chefe de Estado. E o entorno da catedral também os defensores da família real, que respondiam aos gritos dos manifestantes com o canto de “Deus salve o Rei”./ AP E EFE