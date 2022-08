Escolas da Flórida tentam se adequar a lei que rege aulas sobre gênero e orientação sexual

TALLAHASSEE, EUA - Algumas escolas da Flórida mudaram os livros da biblioteca e começaram a debater a mudança de livros didáticos em resposta a uma lei que os críticos chamam de “não diga gay”. Alguns professores temem agora que fotos de família em suas mesas possam causar problemas.

À medida que os alunos retornam das férias de verão (no Hemisfério Norte), os educadores estão se ajustando cautelosamente e esperando para ver como a nova lei que rege as aulas sobre gênero e orientação sexual será interpretada e aplicada.

A nova lei, defendida pelo governador do Partido Republicano da Flórida, Ron DeSantis, proíbe aulas sobre orientação sexual e identidade de gênero no jardim de infância até a terceira série, bem como material que não seja considerado apropriado para a idade.

A professora Gretchen Robinson, que dá aulas em uma escola em Orange County, diz acreditar que o teor da nova lei é tóxico Foto: John Raoux/AP

A maioria dos educadores não espera uma grande mudança nos planos de aula – uma das principais razões pelas quais os críticos citaram ao dizer que a lei era desnecessária foi que os professores não cobrem esses assuntos nas séries iniciais de qualquer maneira.

Mas alguns se preocupam que isso dê um tom que fará com que professores e crianças LGBTQ+ se sintam deixados de lado.

“A mensagem desta lei é horrível. É tóxico, é discriminatório”, disse Gretchen Robinson, professora lésbica do ensino médio em Orange County. “Tem como alvo, obviamente, estudantes LGBTQ+, que passam a ser os ‘outros’, e isso não está certo.”

Workshops sobre a lei que a equipe jurídica de seu distrito escolar realizou durante as férias causaram confusão. Alguns funcionários disseram que foram informados de que professores do jardim de infância até a terceira série não podiam exibir bandeiras de orgulho gay ou fotos de seus cônjuges do mesmo sexo.

Mais tarde, o distrito disse que a lei se aplicava apenas à instrução em sala de aula e que as fotos eram permitidas. Ele se desculpou por oferecer má informação com uma discussão hipotética.

Excesso de cautela

Robinson disse que as escolas em sua área distribuíram cordões coloridos e adesivos de inclusão, mas ela não tinha certeza se os professores continuariam a usá-los ou exibi-los. Ela também temia que alguns professores “errassem pelo excesso de cautela e deixassem coisas de fora” durante as aulas.

A lei atraiu ampla atenção e condenação no início deste ano, quando foi aprovada pela Assembleia controlada pelos republicanos. Os críticos a apelidaram de “Don’t Say Gay” (não diga gay), embora não contenha proibições de frases específicas e não impeça material sobre orientação sexual considerado apropriado a partir da 4ª série.

Os opositores dizem que a lei sufocaria a discussão em sala de aula, argumentando que não esclarece o que poderia ser considerado inapropriado. Também estabelece um mecanismo de fiscalização que convida os pais a entrar com ações judiciais contra os distritos, potencialmente aumentando as tensões entre conservadores e funcionários da escola.

O debate na Flórida reflete um que está acontecendo em todo o país, com brigas em conselhos escolares e legislaturas estaduais sobre o que e como as crianças aprendem sobre raça, gênero, orientação sexual e história americana. DeSantis e outros republicanos argumentaram que os pais deveriam ser os únicos no controle de ensinar seus filhos sobre orientação sexual e identidade de gênero.

Governador da Flórida, Ron DeSantis, discursa durante encontro de estudantes em Tampa Foto: Octavio Jones/Reuters - 02/07/2022

DeSantis recentemente abordou algumas das preocupações em uma entrevista coletiva não relacionada, dizendo: “Você sabe, eu ouço algumas pessoas dizerem: ‘Uau, a escola está chegando. Mas, você sabe, Flórida, eles têm os direitos dos pais na educação, eles baniram a CRT (teoria crítica da raça), todas essas coisas. Gente, como eles vão saber o que ensinar ou algo assim?’

“E eu estou pensando comigo mesmo, sabe, você ensina leitura, matemática, ciências, as coisas básicas. E você não ensina ideologia de gênero, CRT, a sexualidade nas escolas primárias. Isso não é muito difícil de saber e não é muito difícil de entender”, disse ele.

Educadores dizem que o Departamento de Educação do Estado ainda não explicou claramente como a lei será aplicada. Em junho, a agência emitiu um memorando sobre a lei aos superintendentes dos distritos escolares, mas continha principalmente uma cópia e colagem do texto legislativo. A agência não retornou imediatamente um e-mail pedindo comentários.

“A orientação que estamos dando às pessoas é que é confuso e não sabemos como será interpretado. Mas o que podemos fazer é cuidar das crianças e fornecer um bom ambiente de aprendizado que elas merecem”, disse Andrew Spar, presidente do sindicato da Florida Education Association.

A lei está no centro de uma discussão sobre materiais de educação sexual no Condado de Miami-Dade, que possui o maior sistema escolar do Estado. Alguns membros do conselho escolar disseram que os novos livros didáticos mostravam fotos de preservativos, diafragmas e dispositivos intrauterinos que eram gráficos demais para alunos do ensino médio.

Livros didáticos

Quando os funcionários da escola solicitaram a aprovação do conselho para os novos livros didáticos em abril, depois que a lei foi aprovada, os administradores disseram que removeriam capítulos que abordam identidade de gênero e sexualidade. Os membros do conselho aprovaram os livros didáticos on-line, mas reverteram sua decisão no mês passado depois de sofrerem pressão pública.

No Condado de Palm Beach, funcionários da escola dizem que revisaram livros e transferiram apenas alguns para uma seção separada, inacessível a crianças da terceira série ou menores.

Em vários distritos escolares, os professores disseram estar preocupados com a possibilidade de os pais apresentarem queixas sobre violações percebidas, enquanto ainda não há muita clareza em torno da nova lei.

Norma Schwartz, mãe de uma aluna da quinta série e de uma aluna da oitava série em escolas de Miami-Dade, disse que a lei pode fazer com que alguns alunos, famílias e professores se sintam visados.

“Vai contra nossa missão e visão, capacitar todas as crianças, não fazê-las sentir que não pertencem”, disse Schwartz, que faz parte do PTA do Conselho do Condado de Miami-Dade, que se opôs à lei. “No que diz respeito aos direitos dos pais, somos o PTA. Nós existimos há 100 anos. Queremos o envolvimento dos pais, queremos empoderar os pais.”/AP