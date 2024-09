Desde a onda populista que nos deu o Brexit e a ascensão de Donald Trump, a política no mundo ocidental se polarizou em um impasse distintivo —uma luta inconclusiva entre uma elite credenciada que continua falhando nas tarefas básicas de governar e uma rebelião populista caótica e paranoica demais para ser confiável de forma séria.

A campanha de 2024 em seus últimos dias é uma ilustração sombria desse impasse. Vimos Kamala Harris, o avatar do establishment liberal, superar Trump suavemente no debate ao provocá-lo a expressar o populismo em seu pior momento —obcecado por queixas, demagógico, claramente inadequado. Mas sua suavidade foi, em si, uma evasão do histórico real da administração à qual ela serve. Kamala se ofereceu como a candidata da mudança enquanto evitava quase todas as perguntas sobre o que os supostos adultos na sala fizeram nos últimos quatro anos.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, desembarca na base militar de Andrews Foto: Kevin Lamarque/AP

Um aumento histórico na migração que aconteceu sem qualquer tipo de legislação ou debate. Um aumento histórico na inflação causado pela pandemia, mas quase certamente impulsionado pelos déficits da administração Biden. Uma retirada mal gerenciada do Afeganistão. Uma guerra por procuração estagnada no Leste Europeu com uma ameaça iminente de escalada. Uma guinada da elite para o radicalismo woke que teve consequências tanto no mundo real como na torre de marfim, sob a forma de más políticas progressistas sobre o crime, as drogas e as escolas.

Tudo isso e mais a campanha de Kamala espera que os eleitores perdoem ou simplesmente esqueçam enquanto reivindica o manto da mudança e insiste que “não vamos voltar atrás”.

Eleitores indecisos em uma América polarizada geram muitas críticas exasperadas de ambos os lados da divisão partidária. E, sem dúvida, muitos leitores ficarão exasperados quando eu sugerir que as escolhas apresentadas nesta eleição tornam a indecisão totalmente compreensível.

Mas realmente tornam. O pedido do Partido Democrata em 2024 não é, como alguns autores anti-Trump sugeririam, simplesmente comprometer suas convicções sobre este ou aquele assunto, aceitar algumas políticas que você não gosta para manter um populista indecente e instável fora do cargo.

Na verdade, o pedido é ratificar um histórico de falha substancial de políticas públicas e de fanatismo ideológico evidente, disfarçados no momento em uma fina promessa de que “não cometeremos esses erros novamente”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, Estados Unidos Foto: Richard Drew/AP

Este é o padrão constante da elite ocidental ao longo da última geração. Uma forma de agressivo pensamento de grupo se instala entre os melhores e mais brilhantes, a ideologia é lavada em suposta expertise ou consenso, e o resultado são desastres pós-11 de setembro no Iraque, no Afeganistão e na Líbia... ou ingenuidade de Davos sobre os aspectos negativos da globalização e a ascensão da China... ou miopia eurocrata sobre a sabedoria de uma moeda comum, a gerenciabilidade da migração em massa e o verdadeiro custo da energia russa... ou a recente fase de mania progressista que fechou escolas, legalizou drogas pesadas, arruinou padrões educacionais e distorceu currículos, licenciou experimentos médicos duvidosos em nome dos direitos transgêneros e transformou o sistema de imigração dos EUA em uma área de desastre.

Então a conta chega; as elites recuam, ofuscam e convenientemente esquecem; e o eleitor indeciso infeliz é informado de que nenhum preço real pode ser cobrado por qualquer uma dessas loucuras, porque a alternativa populista não é adequada para o poder.

E, com certeza, o grande líder do populismo americano está atualmente se encontrando com a influenciadora de extrema direita Laura Loomer, que é tão manifestamente preconceituosa e conspiratória que dá urticária em outros influenciadores de extrema direita.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Mint Hill, Carolina do Norte Foto: Nell Redmond/AP

Ele está atualmente litigando sobre o histórico de imigração de Biden-Kamala por meio de rumores no Facebook e animosidade contra haitianos. Seus apoiadores mais inteligentes baseiam sua lealdade na ideia de que ele é um grande contador de bobagens que provavelmente não cumprirá todas as suas promessas, mesmo enquanto seus apoiadores mais devotos estão prontos para desculpar o excesso, a corrupção e a afronta constitucional. Mas esse homem inadequado já foi presidente por quatro anos, e por três deles, seu caos pessoal coexistiu com resultados decentes em áreas —política externa, inflação e imigração— onde as coisas foram muito piores sob o domínio das pessoas sérias, dos bons meritocratas, das elites suaves e respeitáveis. E mesmo quando a Covid dominou sua administração, seu desespero foi correspondido pelo período de mania do progressismo, e sua Casa Branca ainda conseguiu manter a classe média solvente e o mercado de ações alto, e entregou uma vacina de Covid mais rápido do que quase todos esperavam.

Tudo isso é mais do que suficiente para explicar por que esta eleição está acirrada e por que os eleitores podem não aprovar a transformação repentina de Kamala, aparelho do progressismo, em Kamala, mão firme e moderada razoável.

Para o eleitor indeciso, esta não é uma escolha simples entre estabilidade e perigo. É uma escolha entre dois candidatos e coalizões que, por diferentes motivos, não merecem a confiança pública. E em uma democracia, se você continuar oferecendo aos eleitores duas opções ruins, não deve se surpreender que eles frequentemente escolham aquela que você tem certeza de que é pior.