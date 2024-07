O ônibus parece ter batido na borda inclinada quando estava entrando no túnel e foi abobadado para cima até que sua frente parou no topo. Isso o deixou apoiado na diagonal sobre a entrada do túnel. A polícia está investigando a causa.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, as equipes de emergência do local, situado estão trabalhando com a hipótese de que uma das rodas do ônibus tenha furado, o que fez com que o veículo perdesse o controle e batesse na lateral da estrada, logo na entrada do túnel, cujo formato oval poderia explicar por que o ônibus se deslocou e permaneceu na posição vertical.