Um helicóptero caiu nesta sexta-feira, 1º, em uma das rodovias mais importantes de Madri, na Espanha. Pelo menos três pessoas ficaram feridas na queda, de acordo com o jornal espanhol El País. A causa da queda da aeronave ainda é desconhecida.

O acidente com o helicóptero ocorreu no canteiro central da M-40, próximo ao Campo de las Naciones, nas proximidades da Feira de Madrid (IFEMA), onde nos últimos dias aconteceu a feira de aviação European Rotors, em que o modelo do helicóptero envolvido no acidente foi exposto. A feira, que encerrou na quinta, 30, após quatro dias de atividade, é uma das mais importantes no setor de aviação de helicópteros e uma das maiores da Europa.

Várias equipes de bombeiros da Prefeitura de Madrid e dos serviços de emergência Samur-Protección Civil foram deslocadas para o local. Enquanto isso, a Direção Geral de Tráfego (DGT) fechou uma faixa em cada sentido da M-40 na área do acidente para facilitar as operações dos serviços de emergência, mas não interrompeu o tráfego nessa via, que, no entanto, registrou grandes engarrafamentos.

“Tudo indica que a habilidade do piloto evitou uma tragédia muito maior, porque teve que fazer um pouso forçado na M-40, mas no canteiro central, e isso praticamente não afetou os milhares de veículos que trafegam por aquela área. ocupado”, disse o prefeito, José Luis Martínez-Almeida, de acordo com o El País./Com EFE.