As autoridades da Espanha, com apoio de autoridades portuguesas, detiveram passageiros clandestinos que pularam no mar com 100 quilos de cocaína de um navio procedente da Colômbia. Segundo informou na quarta-feira, 31, a Guarda Civil espanhola, a prisão ocorreu em águas do estreito de Gibraltar.

O barco, com contêineres de mercadorias, procedentes de Cartagena das Índias, na Colômbia, estava sendo monitorado por mar e por terra por membros das forças de segurança espanhola e por via aérea por um avião da Força Aérea Portuguesa, que colaborou na operação.

Os agentes observaram quando dois homens atiraram do barco três fardos, que posteriormente foram encontrados contendo cocaína, e pularam no mar, segundo comunicado da Guarda Civil. O “modus operandi” dos passageiros clandestinos consiste em viajar escondidos e em determinado momento da viagem se jogam ao mar junto com a droga para posteriormente serem resgatados por outro barco com o qual estão alinhados, segundo o comunicado.

Para isso, eles viajam em trajes de neoprene e carregam os fardos presos aos coletes salva-vidas e boias, para evitar que afundem e para que possam ser localizados por GPS. Os dois passageiros clandestinos e a droga foram levados pelo serviço marítimo da Guarda Civil ao porto de Algeciras, no sul de Espanha.

Cocaína em grande sarcófago

Continua após a publicidade

Na segunda-feira, 30, as autoridades espanholas também deteve 720 quilos de cocaína provenientes da Costa Rica, em uma operação em que foram detidas oito pessoas.

“Foram apreendidos 720 quilos de cocaína escondidos em um contêiner de sucata vindo da Costa Rica”, informou a Polícia Nacional em um comunicado. “A droga estava escondida em um grande sarcófago de alumínio dentro do contêiner e entre mais de 19 toneladas de sucata”, afirmaram.