A princesa Leonor de Borbón, filha do rei Felipe VI, pode assumir legalmente como chefe de Estado da Espanha desde terça-feira, 31, quando completou 18 anos e fez o juramento à Constituição, um marco que abre novos caminhos diante do turbulento final de reinado de Juan Carlos.

Acompanhada do rei, de sua mãe, a rainha Letizia, e de sua irmã mais nova, Sofía, ela fez o juramento em uma sessão especial da Corte, ritual realizado por seu avô Juan Carlos I em 1969, durante a ditadura de Francisco Franco, e Felipe VI em 1986, já sob a democracia.

“Juro cumprir fielmente os meus deveres, manter e fazer cumprir a Constituição e as leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autônomas e ser fiel ao rei”, disse Leonor com uma mão estendida sobre um exemplar da Constituição. Vestida com um terno branco, a princesa foi aplaudida durante vários minutos, após completar o juramento na Câmara do Parlamento.

A cerimônia foi acompanhada em telões gigantes colocados na Puerta del Sol, no centro de Madri, e em outros locais da capital do país. Nos arredores do Parlamento, uma multidão mostrou seu apoio, agitando bandeiras espanholas.

Princesa herdeira Leonor ao lado do rei Felipe VI da Espanha, da rainha Letizia da Espanha e da princesa Sofia na cerimônia de juramento à Constituição. Foto: JUANJO MARTIN / AFP

Para o jornalista José Antonio Zarzalejos, ex-diretor dos jornais El Correo e ABC e autor do livro sobre Felipe VI Un Rey en la adversidad, sem tradução para o português, o ato “é muito importante porque oferece estabilidade e continuidade à Coroa”.

Juan Carlos “foi o rei excepcional, o rei fundador” após a ditadura, “que acabou mal devido a uma dupla pulsão, o sexo e o dinheiro; seu filho restaurou a reputação da monarquia e sua neta vai dar continuidade”, afirmou Zarzalejos./AFP.