Espanhola sai de caverna após isolamento de 500 dias

Uma atleta espanhola passou 500 dias isolada em uma caverna sem contato direto com o mundo exterior, embora tenha feito uma pausa, já que precisou sair em um determinado momento por cerca de uma semana, segundo relatos dela e da mídia espanhola nesta sexta-feira, 14.

“Estou há um ano e meio sem falar com ninguém, só comigo mesma”, disse Beatriz Flamini, de 50 anos aos jornalistas depois de sair, com a ajuda por espeleólogos, de uma caverna que fica a 10 quilômetros de Motril, no sul da Espanha. A caverna em que a atleta morou por 500 dias fica 70 metros abaixo do solo.

Flamini estava com livros, luz artificial e câmeras para gravar a experiência, mas não tinha telefone nem instrumentos para controlar o tempo. Ela teve o apoio uma equipe técnica que deixava sua comida em um ponto da caverna sem ter contato com a atleta.

A atleta espanhola Beatriz Flamini é recebida na saída da caverna em Motriz, Espanha Foto: Alba Feixas/ EFE

“Eu não sei o que aconteceu no mundo, continua sendo 21 de novembro de 2021 para mim″, disse, ao mencionar o primeiro dia que passou na caverna. “E ao ver todos vocês com máscara, para mim ainda estamos na pandemia″, acrescentou Flamini, 50 anos, em referência aos jornalistas, que usavam máscaras por segurança.

“Desafios deste tipo já aconteceram muitos, mas nenhum com todas as premissas deste: sozinha e em total isolamento, sem contato com o exterior, sem luz (natural), sem referências de tempo”, disse David Reyes, da Federação Andaluz de Espeleologia, que coordenou a segurança de Flamini.

Experiência na caverna será tema de documentário

A experiência, que será tema de um documentário da produtora espanhola Dokumalia, tinha como um dos objetivos registrar a repercussão mental e física de um isolamento como este.

“Foi uma prova de resistência extrema”, disse o ministro do Turismo, Héctor Gómez, que espera que o “teste tenha grande valor científico”.

A atleta Beatriz Flamini reencontra parceiros do projeto após sair de uma caverna em Motriz, Espanha, depois de 500 dias Foto: Alba Feixas / EFE

“Houve momentos difíceis e é verdade que aconteceram momentos muito bonitos e ambos foram os que me levaram a cumprir o objetivo”, disse em uma entrevista coletiva a atleta, que já havia enfrentado períodos de isolamento em montanhas.

Flamini teve que sair da caverna por uma semana

Posteriormente, o jornal El País e outros veículos de comunicação espanhóis publicaram, citando a própria Flamini e fontes próximas a ela, que após os primeiros 300 dias ela precisou sair da caverna devido a uma falha no roteador que lhe permitia enviar mensagens para o exterior ou, em caso de emergência, pedir ajuda.

Segundo os relatos, enquanto a falha era corrigida, a atleta foi mantida isolada em uma barraca por cerca de uma semana e depois voltou para a caverna.

A AFP tentou, sem sucesso, entrar em contato com Flamini e sua equipe.

A atleta espanhola disse que nunca pensou em abandonar a missão, nem mesmo quando enfrentou uma invasão de moscas na caverna. Ela disse que dedicou seu tempo “a ler, escrever, desenhar, tricotar, ser, aproveitar”.

“Não falei comigo mesma em voz alta, as conversas que tive, eu tive de maneira absolutamente interna”, afirmou.

“Eu me dou muito bem comigo mesma”, acrescentou, sorridente./AFP