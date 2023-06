Mulher de dono da empresa do submarino desaparecido é descendente de casal famoso morto no Titanic

THE NEW YORK TIMES - Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, o executivo-chefe da OceanGate que pilotava o submersível que desapareceu no domingo, 18, durante um mergulho para tentar observar os destroços do Titanic, é descendente de dois passageiros da primeira classe que morreram quando o transatlântico afundou em 1912.

Rush é tataraneta do magnata do varejo Isidor Straus e sua esposa, Ida, duas das pessoas mais ricas a bordo do Titanic em sua primeira viagem. Straus, nascido em 1845, era co-proprietário da loja de departamentos Macy’s.

Rush, nascida Wendy Hollings Weil, casou-se com Stockton Rush em 1986, de acordo com um anúncio de casamento do The New York Times.

Retrato de Isidor Straus (esq) e Ida Straus, uma das famílias mais ricas a bordo do Titanic Foto: Straus Historical Society / Reprodução

Sua página no LinkedIn diz que ela participou de três expedições da OceanGate aos destroços do Titanic nos últimos dois anos; que ela atua como diretora de comunicação da empresa; e que ela é membro do conselho da fundação de caridade da empresa. Não foi possível contatar Wendy Rush para comentar.

Eternizados no filme

Continua após a publicidade

Os ancestrais de Rush no Titanic talvez sejam mais conhecidos por sua trágica história de amor. Sobreviventes do desastre lembram de ter visto Isidor Straus recusar um assento em um bote salva-vidas quando mulheres e crianças ainda esperavam para fugir do transatlântico que estava afundando.

Ida Straus, sua esposa por quatro décadas, declarou que não deixaria o marido, e os dois foram vistos de braços dados no convés do Titanic enquanto o navio afundava.

Memorial de bronze com os retratos esculpidos de Ida Straus e Isidor Straus e museu da família, em Nova York Foto: Straus Historical Society / Reprodução

Uma versão fictícia da história dos Straus foi imortalizada na cultura pop pelo diretor James Cameron, cujo filme de 1997 sobre o desastre apresenta uma cena comovente de um casal mais velho se abraçando na cama enquanto as águas sobem ao redor de sua cabana.

Rush é descendente de uma das filhas dos Straus, Minnie, que se casou com Richard Weil em 1905. Seu filho, Richard Weil Jr., mais tarde serviu como presidente da Macy’s de Nova York, e seu neto, Richard Weil III, é o pai de Wendy Rush, segundo Joan Adler, diretora executiva da Straus Historical Society.

Continua após a publicidade

O corpo de Isidor Straus foi encontrado no mar cerca de duas semanas após o naufrágio do Titanic, mostram os arquivos do The New York Times. Os restos mortais de Ida Straus nunca foram recuperados.