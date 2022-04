‘Esta eleição confirma que há um enorme colapso dos grandes partidos’, diz analista francês

PARIS - Como em 2017, Emmanuel Macron e Marine Le Pen disputarão, no dia 24, o segundo turno das eleições presidenciais da França.

Apesar de termos os mesmos candidatos do segundo turno de 2017, esta não será a mesma eleição. Quais as principais diferenças?

Esta é uma eleição que confirma a ordem eleitoral de 2017, com um enorme colapso dos grandes partidos. Há um bloco central, representado por Emmanuel Macron, que é um centro neoliberal pró-europeu. Um bloco à direita que é nacionalista e identitário, de Marine Le Pen e Éric Zemmour. E temos uma esquerda ecossocialista representada por Jean-Luc Mélenchon.

Segundo turno presidencial na França será entre Macron e Le Pen, como em 2017 Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Em 2002 e 2017, houve uma reunião de votos de esquerda e direita contra Jean-Marie Le Pen e Marine Le Pen por um “cordão sanitário” contra o extremismo. Macron ainda pode se valer desse cordão francês?

Ainda existe essa frente republicana contra o nacionalismo e contra a Le Pen. É mobilizada cada vez que é necessário, e vimos isso nas últimas eleições legislativas e regionais. O Reunião Nacional tem ótimas pontuações no primeiro turno, mas no segundo é preciso ter 50% dos votos e esse é o teto de vidro da extrema direita. Macron poderá contar com essa frente, mas pela primeira vez existe uma dúvida real se isso será suficiente. Há cinco anos, essa era uma certeza.

O que podemos esperar da campanha de Le Pen para ultrapassar esta barreira?

Ela não precisa mais conquistar o eleitorado identitário (que se importa com questões de imigração), esses votos já são delas. Ela deve se concentrar nas questões econômicas e sociais. Vimos nesse primeiro discurso que ela fez referência à justiça social e outros temas sociais tentando atingir um eleitorado mais à esquerda.

E o que Macron terá de mudar na sua campanha para reduzir sua rejeição?

Ele não pode mais se limitar a fazer esta campanha distante, em que ele dá mais atenção às questões de política exterior. Além disso, é preciso que ele modere suas posições se quiser convencer eleitores para além da frente republicana. Por exemplo, o anúncio da reforma da aposentadoria, aumentando a idade para 65 anos, feito nas últimas semanas, vai exatamente contra tudo o que o eleitorado popular ou de esquerda está disposto a aceitar.