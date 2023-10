Estadão lança live semanal sobre política internacional e economia

O Estadão lança nesta segunda-feira, 30, na TV Estadão e demais plataformas digitais o programa Ponte Aérea Brasília-Paris, um debate semanal em vídeo ao vivo, sempre às segundas-feiras, às 11h, com o objetivo de reforçar a cobertura do jornal de temas de política internacional, economia e diplomacia.

Comandado pelos jornalistas Felipe Frazão, setorista de política externa em Brasília, e João Caminoto, ex-diretor-executivo de jornalismo do Estadão e CEO do Curto News, Ponte Aérea Brasília-Paris tratará sempre de um assunto quente do noticiário internacional e econômico com o objetivo de contextualizar e informar melhor o assinante e o internauta.

Frazão, de Brasília, e Caminoto, de Paris, onde reside atualmente, trarão informações de bastidores e análises, sempre antenadas com o que está acontecendo no mundo e nos mercados.

O programa pode ser assistido ao vivo no YouTube, nas redes sociais do Estadão e no estadao.com.br.