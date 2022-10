‘Estadão’ lança newsletter Life/Style, com conteúdos da parceria com ‘The New York Times’

A partir desta terça-feira, 18, o Estadão lança a newsletter Life/Style, mais uma forma de ficar informado com os conteúdos publicados no The New York Times Life/Style, parceria feita com o The New York Times.

Na newsletter, disponível apenas para assinantes do Estadão, uma curadoria com o melhor do conteúdo publicado diariamente na página The New York Times Life/Style será disponibilizada para os leitores, que a receberão diretamente em seus e-mails, semanalmente às terças, sempre às manhãs, mediante inscrição clicando aqui.

A Newsletter Life/Style é uma extensão da página, que tem atualização diária e que traz conteúdos originais do Times, em português, com reportagens, entrevistas, perfis e serviços, sobre os diversos temas que envolvem o dia a dia das pessoas como cultura, esportes, tecnologia, cuidados com saúde, gastronomia e relacionamentos, incluindo a coluna Modern Love, a mesma que deu origem à série da Amazon Prime Video.

Primeira edição

Para a estreia, os leitores vão conhecer Andres Valencia na reportagem “Garoto americano de 10 anos vende obras de arte por mais de um milhão de reais”. Andres é um menino cujos quadros que pinta já foram vendidos em galerias e leilões ao redor do mundo. Andres, que já foi chamado de “prodígio da arte” e “pequeno Picasso”, vive com os pais nos Estados Unidos, e divide a carreira de artista com todas as atividades comuns a uma criança: escola, dever de casa, brincadeiras.

Andres Valencia, pintor de 10 anos comparado a Pablo Picasso. Foto: Elliott Jerome Brown Jr./The New York Times

Na reportagem “Após adotar cão na pandemia, especialista em comportamento canino registra experiência em livro” entendemos como Alexandra Horowitz usou as observações que fez de seu novo cachorrinho, que ela adotou durante a pandemia, para escrever o seu mais recente livro: ‘The Year of the Puppy’, que ainda não tem versão para português. A profissional, há muito fascinada pela maneira como os cães experimentam o mundo, resolveu unir o útil ao agradável, adotando um filhote e observando seu desenvolvimento desde suas origens como “uma bolinha de pelo que choraminga” até a adolescência e além dela.

Em “Apesar de pequenos avanços em diversidade, empresas do Vale do Silício ainda são ‘clubes de rapazes’”, vemos como nomes como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Marc Andreessen, que estão por trás de gigantes da tecnologia mundial, fazem a ideia de que o mercado, principalmente sua gestão, está nas mãos masculinas. E que, apesar de pequenos avanços como a presença feminina em posições estratégicas, incluindo a de decidir sobre financiamentos, o Vale do Silício ainda parece um “clube de rapazes”.

Mulheres acumulam trabalho doméstico e fora de casa.

Ainda falando sobre gênero, “Por que é mais provável que trabalho não remunerado prejudique a saúde mental das mulheres” traz uma reportagem com dados de pesquisas que mostram como o trablaho não remunerado (tarefas domésticas, cuidados com crianças e idosos e a carga mental de administrar uma família) costumam afetar mais a saúde mental de mulheres do que a de homens. Segundo o material, mesmo quando homens assumem tarefas domésticas, elas tendem a ser menos estressantes como limpar jardins ou tarefas de manutenção da casa.

Para finalizar, o Modern Love, conteúdo semanal com relatos pessoais envolvendo, na maioria das vezes, relacionamentos ou maneiras de lidar com o mundo à sua volta. “Para encontrar o amor, esfregue a protuberância da estátua” conta a divertida e romântica história de uma mulher que, depois de um término de namoro, vai a Paris e, durante um passeio, encontra uma estátua rodeada de superstição.