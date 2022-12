Estado da Virgínia, nos EUA, vai remover estátua de general confederado

A cidade de Richmond, capital do Estado americano da Virgínia, vai remover a última estátua em homenagem a um líder confederado de suas ruas nesta semana. O monumento ao general Ambrose Powell Hill, também conhecido como A.P. Hill, localizado em um importante cruzamento da capital, deve começar a ser retirado do local nesta segunda-feira, 12.

Antiga capital da Confederação, união entre Estados do sul que entrou em conflito com o norte durante a Guerra de Secessão, Richmond começou a remover monumentos confederados há mais de dois anos, em meio aos protestos por justiça racial que se seguiram ao assassinato de George Floyd. De acordo com o Richmond Times-Dispatch, o principal jornal local, as remoções custaram ao menos US$ 1,8 milhão (R$ 9,43 milhões).

Monumento em homenagem ao general confederado A.P. Hill deve começar a ser removido de espaço público na Virgínia nesta segunda-feira, 12. Foto: Steve Helber/ AP

A remoção da estátua ― e o destino final dela ― motivou uma disputa judicial ainda em curso no Estado. Quatro descendentes indiretos de Hill, que foi morto nos últimos dias da Guerra Civil, tentaram interromper os planos de retirada da estátua. O caso ainda tinha uma complexidade adicional porque os restos mortais do general foram enterrados sob o monumento, em 1891.

Depois de uma série de disputas, os descendentes do general e a cidade concordaram com o plano de transferir os restos mortais de Hill para um cemitério na cidade de Culpeper, mas não houve entendimento sobre o destino da estátua.

Enquanto a administração da cidade espera transferir todos os monumentos para o Museu de História Negra e Centro Cultural da Virgínia, os descendentes afirmam que têm controle sobre a estátua e querem que ela seja transferida para Cedar Mountain Battlefield, perto do cemitério em Culpeper.

O juiz David Eugene Cheek Sr. decidiu contra os descendentes de Hill em outubro. Na semana passada, ele também recusou um pedido para atrasar a remoção da estátua ― o que autorizou o início dos trabalhos pela prefeitura, embora os descendentes tenham apelado para o Tribunal de Apelações da Virgínia.

De acordo com o vice-chefe administrativo da cidade, Robert Steidel, o monumento será mantido em um depósito enquanto esperam o resultado da apelação.

Grupos que buscam a remoção das estátuas, especialmente em Richmond, disseram que a retirada dos monumentos serve de aviso de que a cidade não é mais um lugar com símbolos de opressão e supremacia branca./ AP