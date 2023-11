Os riscos da corrida lunar moderna são diferentes dos da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde o objetivo da corrida para fincar uma bandeira em solo lunar era reivindicar o domínio moral e tecnológico para um sistema político.

Esse motivo ainda existe na rivalidade entre Estados Unidos e China, mas agora ambos os países estão trabalhando para construir uma presença duradoura na Lua e no espaço cislunar, o espaço entre a Lua e a Terra. E quem chegar lá primeiro poderá estabelecer precedentes para a próxima fase das expedições lunares – em que os países explorarão recursos como água, estabelecerão assentamentos e realizarão descobertas científicas.

“Seria motivo de orgulho para a China”, disse Bill Nelson, administrador da Nasa, em uma entrevista. “Seria um mérito para eles. E, é claro, pretendemos que isso não aconteça.”

A tensão surge em um momento em que vários países estão levando naves espaciais, sem astronautas, à Lua e construindo coligações para chegar lá. Em agosto, a Índia se tornou o primeiro país a ter uma espaçonave não tripulada pousando com sucesso perto do polo sul da Lua, onde há água na forma de gelo. Isso se seguiu a uma tentativa fracassada da Rússia dias antes. Israel e o Japão também tentaram recentemente, sem sucesso, pousar espaçonaves robóticas na superfície lunar.

Se a China fosse a primeira fazer com que seus astronautas — por vezes conhecidos como taikonautas — pousassem lá, o país poderia obter a vantagem de “estabelecer as regras de como esta nova era de exploração funcionará”, disse Todd Harrison, associado sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

“Queremos estar lá estabelecendo um precedente para a mineração de materiais na Lua e como isso é feito para reivindicar materiais e direitos de propriedade”, disse ele. “Queremos fazer isso de uma forma que seja consistente com os nossos valores e o nosso sistema econômico. E se a China chegar primeiro, conseguirá estabelecer um precedente baseado nos seus valores e no seu sistema econômico.”

O programa espacial da China começou tarde. O país não enviou nenhuma pessoa ao espaço até 2003, três décadas após o último envio dos Estados Unidos. Entretanto, a China construiu uma cadência lenta e constante de missões desde então, que a impulsionou para o topo das potências espaciais, com uma estação espacial continuamente habitada em órbita baixa da Terra e uma aterragem robótica em Marte em 2021.

Tripulação da missão espacial Shenzhou-14, da China, após pousar na Terra de volta com sucesso, no fim de outubro. Foto: Lian Zhen/Xinhua via AP

A Lua tem sido de particular interesse. Depois de enviar uma espaçonave para orbitar a Lua em 2007 e novamente em 2010, a China pousou a espaçonave Chang’e-3 em 2013, tornando-se a primeira nação a pousar suavemente na superfície lunar, depois dos Estados Unidos e da União Soviética. No início de 2019, a China tornou-se o primeiro país a pousar uma nave espacial no outro lado da Lua. E em 2020 trouxe amostras da superfície lunar, em outra demonstração impressionante da sua crescente coragem e ambição.

A China já pousou naves espaciais na superfície lunar com sucesso três vezes neste século, enquanto os Estados Unidos não pousaram lá desde a Apollo 17, a última das missões Apollo, em 1972.

“Os chineses sabem que o simples fato de chegarem lá não os tornará, de forma alguma, os ‘vencedores’ da contínua e renovada competição espacial”, disse Dean Cheng, conselheiro sênior do programa para a China no Instituto da Paz dos EUA. “No entanto, o que a China parece estar tentando fazer é deixar claro que será um ator importante, se não o principal, na definição das normas e padrões para a futura atividade espacial no volume cislunar do espaço.”

Para contrapor a isso, os Estados Unidos construíram uma coalizão internacional ligada à sua campanha lunar, desenvolvendo os Acordos Artemis, um quadro legal que estabelece regras para o uso pacífico do espaço e que regeria o comportamento na superfície da Lua.

Até agora, 31 países, incluindo o Brasil, assinaram os acordos, que são a política espacial internacional mais ambiciosa desde o Tratado do Espaço Sideral de 1967. Ao abrigo dos Acordos Artemis, os países que exploram a Lua seriam obrigados a, por exemplo, partilhar investigação científica e ser abertos e transparentes sobre onde estão operando e o que estão fazendo. Nos últimos anos, a Nasa – tendo realizado proezas como o telescópio James Webb e restaurado o voo espacial humano a partir de solo americano – tornou-se uma ferramenta de poder diplomático que a Casa Branca está ansiosa por aproveitar.

“Agora, quando vamos para o exterior, geralmente as pessoas querem nos ver”, disse Nelson. Nas suas conversas com o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, ficou claro para Nelson que Sullivan “compreende que o espaço pode ser uma das suas ferramentas de política externa”. E isso ajudaria, disse ele, “como uma muralha contra o expansionismo e a agressividade da China”.

Pouco antes do bem-sucedido pouso da Índia na Lua, o país assinou os acordos. A China, no entanto, não é signatária, e a Nasa está efetivamente proibida de fazer parceria com a China em missões espaciais devido a preocupações sobre o roubo de tecnologia pelo país asiático.

“Hoje, não se trata de uma corrida até a Lua”, disse Harrison, do CSIS. “É uma corrida sobre a corrida. É sobre como você chega lá, e as parcerias que você constrói para chegar lá, e os precedentes que são estabelecidos. Isso é diferente do que aconteceu nos anos 60, quando se tratava de plantar uma bandeira. Agora é mais complicado e há mais coisas em jogo.”

Tanto a China como os Estados Unidos pretendem construir assentamentos no polo sul da Lua, onde há água, na forma de gelo, nas crateras permanentemente sombreadas. Embora nenhum país possa reivindicar a soberania na Lua, a China poderia dizer: “não estamos reivindicando território, mas aqui está uma zona de exclusão e ninguém pode pousar num raio de tantas milhas”, disse Harrison. “Isso seria uma extensão do que fizeram no Mar da China Meridional, construindo ilhas de areia e depois reivindicando uma zona de exclusão.”

Em 2019, o vice-presidente norte-americano Mike Pence pressionou a Nasa a cumprir o seu ambicioso cronograma de aterragem na Lua para 2024 “por todos os meios necessários”, a fim de derrotar a China, que, segundo ele, estava tentando “apoderar-se do terreno estratégico lunar e tornar-se a nação espacial mais proeminente do mundo”. Esse prazo não será cumprido. Mas a Nasa fez alguns progressos.

No final do ano passado, a Nasa concluiu com sucesso a missão Artemis I, a primeira no seu renovado esforço lunar, enviando a cápsula da tripulação Orion, sem ninguém a bordo, numa viagem em volta da Lua. Até o final do próximo ano, ou início de 2025, pretende voar a missão Artemis II, enviando Orion novamente à Lua, desta vez com uma tripulação de quatro pessoas: três astronautas da Nasa – Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman – e o astronauta canadense Jeremy Hansen.

Mas o cronograma para um pouso humano, conhecido como Artemis III, é incerto. A Nasa depende da SpaceX para usar seu foguete Starship e sua espaçonave para transportar astronautas de e para a superfície lunar. Mas o veículo voou apenas uma vez, em abril, e teve de ser destruído quando começou a perder o controle após alguns minutos de voo. Recentemente, a Administração Federal de Aviação concluiu a sua investigação, mas está aguardando uma investigação separada do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA sobre os impactos ambientais dos lançamentos antes de emitir uma licença de lançamento para a SpaceX.

Nave da Starship, da SpaceX, caso bem sucedida, pode ser o pontapé para transportar astronautas dos EUA de e para a superfície lunar. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

A SpaceX tem pressionado as agências reguladoras a agirem mais rapidamente porque precisa lançar a Starship muitas vezes, incluindo uma missão de teste não tripulada à Lua, a fim de provar à Nasa que o veículo é seguro e confiável o suficiente para voos espaciais humanos. A SpaceX também pretende reabastecer a Starship na órbita baixa da Terra antes de ir à Lua, uma tarefa desafiadora que não foi realizada antes e que exigiria uma frota de naves-tanque.

Testemunhando perante um subcomitê do Senado, William Gerstenmaier, vice-presidente da SpaceX para confiabilidade de construção e voo e ex-alto funcionário da Nasa, disse que se os atrasos continuarem, “eventualmente, perderemos nossa liderança e veremos a China pousar na Lua antes de nós fazermos isso”.

Recentemente, o inspetor-geral da Nasa citou o retorno à Lua como o maior desafio da agência espacial. “Oficiais da Nasa estão preocupados com as dificuldades técnicas associadas à Starship da SpaceX... irão atrasar a missão atualmente programada para dezembro de 2025 para algum momento em 2026″, afirmou o inspetor-geral em um relatório. “A extensão dos atrasos dependerá de quando a SpaceX pode retomar os testes de voo.”

A Nasa, no entanto, tem duas missões robóticas à Lua programadas para os próximos meses. No primeiro, a Astrobotic, uma empresa sediada em Pittsburgh, enviaria a sua sonda Peregrine à Lua, numa missão prevista para ser lançada nas primeiras horas da véspera de Natal. Transportaria um conjunto de instrumentos científicos e outras cargas de seis países. Se for bem-sucedida, será a primeira espaçonave comercial a pousar na superfície lunar e a primeira dos Estados Unidos desde o programa Apollo.

Ele seria seguido pela Intuitive Machines, uma empresa com sede em Houston que pretende lançar seu módulo de pouso não tripulado em janeiro.

Mas a China não está parada. No próximo ano, pretende voar a sua missão Chang’e-6, que visitaria novamente o lado oculto da Lua, desta vez para recolher e devolver amostras à Terra. A Chang’e-7 pousaria perto do polo sul da Lua em 2026, como parte de um esforço para eventualmente construir um assentamento que a China chama de Estação Internacional de Pesquisa Lunar.