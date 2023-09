Os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira, 25, mais uma rodada de testes militares navais, que incluem exercícios de fogo real e antissubmarino na costa leste da Península Coreana. Os exercícios são uma resposta às últimas ações da Coreia do Norte, que vê os exercícios como ensaios de invasão.

Dois aviões de patrulha marítima e nove navios, incluindo dois submarinos e destroieres das Forças Navais da Coreia do Sul, participam do exercício, que durará até 27 de setembro, no Mar do Leste. Do lado norte-americano, participam o destroier USS Shoup equipado com o sistema Aegis e o cruzador USS Robert Smalls.

Os exercícios foram planejados “para fortalecer as capacidades de cooperação dos aliados num momento em que as ameaças nucleares e de mísseis se intensificam, incluindo o recente lançamento do que a Coreia do Norte diz ser um veículo de lançamento espacial e a apresentação de um novo submarino”, segundo um comunicado da Marinha da Coreia do Sul.

Nesta segunda-feira, a Coreia do Norte chamou o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol de “um cara com um cérebro de lixo” e “um idiota diplomático”, ao criticá-lo por usar um discurso da ONU para emitir um alerta sobre o aprofundamento dos laços militares entre Coreia do Norte com a Rússia.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU na semana passada, Yoon disse que a Coreia do Sul “não ficará de braços cruzados” se a Coreia do Norte e a Rússia concordarem com acordos de armas que representariam uma ameaça para o Sul.

Foto divulgada pela Coreia do Sul mostra o USS Robert Smalls da Marinha dos EUA (frente E) e o destróier Yulgok Yi I da Marinha da Coreia do Sul (frente D) navegando em formação durante exercício. Foto: Ministério da Defesa da Coreia do Sul/AFP

“É evidente que um sujeito com um cérebro de lixo não consegue compreender o significado profundo e enorme do desenvolvimento das relações amistosas”, disse a Agência Central de Notícias Coreana oficial do Norte em uma nota. “Ninguém no mundo daria ouvidos ao ataque histérico do traidor fantoche Yoon Suk Yeol, que só carrega a vergonhosa fama de ‘imaturidade política’, ‘idiota diplomático’ e ‘executivo-chefe incompetente’”.

A Coreia do Norte é conhecida pelas reações grosseiras contra os líderes sul-coreanos e norte-americanos. Comunicações oficiais do país já chamaram os anteriores presidentes sul-coreanos, Lee Myung-bak e Park Geun-hye, de “um rato” e “uma prostituta”, respectivamente. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi descrito como “um americano mentalmente perturbado e caduco” e Barack Obama foi chamado de macaco./EFE e Associated Press.