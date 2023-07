Estados Unidos decide se vai fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia

A administração Biden está enfrentando uma decisão iminente sobre se deve fornecer à Ucrânia bombas de fragmentação controversas, aponta reportagem do The Washington Post. Com uma preocupante escassez de munições, a contraofensiva da Ucrânia tem sido lenta e Kiev está desesperada por mais armamento.

Homem caminha entre as ruínas de um prédio destruído por mísseis russos, em Kharkiv, na Ucrânia Foto: Sergey Bobok / AFP

“Há algum tempo estamos pensando em munições de fragmentação de uso duplo aprimoradas convencionais”, disse o general Mark A. Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, no National Press Club. “Sim, é claro que há um processo de tomada de decisão em andamento.”

Autoridades superiores da administração e da defesa entraram em contato com o Capitólio e aliados (que há muito tempo se opõem ao uso de munições de fragmentação) para argumentar que as bombas são necessárias à Ucrânia, fornecendo garantias sobre como elas seriam usadas, aponta a reportagem.

Os Estados Unidos concluíram há meses que as armas de fragmentação poderiam ser uma ferramenta eficaz contra as tropas russas em avanço, de acordo com uma avaliação de inteligência de janeiro que fazia parte de um conjunto de documentos classificados vazados obtidos pelo The Washington Post. A avaliação foi feita durante a batalha brutal de vários meses pela cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

As forças ucranianas descobriram que os russos tendiam a se concentrar antes de um ataque, tornando-os vulneráveis às munições de fragmentação, projéteis que contêm dezenas ou mesmo centenas de bombas menores que são dispersas em uma área.

As armas “provavelmente aumentariam a eficácia do [exército ucraniano], porque uma única munição de fragmentação apresenta a mesma letalidade que 10 projéteis de artilharia de 155 mm contra infantaria agrupada”, diz o documento ultrassecreto.

Na época, o presidente Biden era contra, mas a Casa Branca está revisando sua posição, segundo vários funcionários dos EUA que falaram sob condição de anonimato sobre a questão delicada ao jornal.

“Sempre dissemos que nossa assistência em segurança evoluiria à medida que as condições no campo de batalha evoluíssem, e isso continua sendo o caso”, disse um funcionário. “Nas últimas semanas, temos visto uma necessidade crescente de munições de fragmentação... que poderiam ajudar a resolver qualquer escassez de munições que [a Ucrânia] possa enfrentar.”

Outro funcionário disse que o Departamento de Estado há muito tempo se opunha ao uso de bombas de fragmentação, mas que o secretário de Estado, Antony Blinken, retirou suas objeções à medida que o Pentágono aguarda a decisão final de Biden. Segundo a reportagem, a preocupação da administração está focada tanto na ótica de tal medida, especialmente entre os aliados, quanto na eficácia militar das munições de fragmentação no campo de batalha ucraniano e no perigo de longo prazo que elas poderiam representar para civis.

“Nossos analistas militares confirmaram que as munições de uso duplo aprimoradas convencionais seriam úteis, especialmente contra posições russas fortificadas”, disse Laura Cooper, vice-secretária assistente de Defesa responsável pela Rússia e Ucrânia, durante uma audiência no Congresso na semana passada.

Por anos, o Congresso inseriu em suas aprovações orçamentárias uma moratória para exportação dessas armas, embora haja disposições permitindo ao presidente suspender a proibição.

O Departamento de Defesa não confirmou se os Estados Unidos ainda produzem munições de fragmentação e não está claro o que resta disponível em seu arsenal para fornecer à Ucrânia. Muitas foram desativadas e convertidas para outros usos, disse Mark Cancian, um assessor sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Autoridades dos EUA afirmam que tanto Moscou quanto, em menor medida, Kiev têm usado munições de fragmentação na Ucrânia. Eles argumentam que as munições de fragmentação produzidas pelos Estados Unidos têm uma taxa de falhas muito menor do que as produzidas por outros países.

De acordo com o Monitor de Minas Terrestres e Munições de Fragmentação, uma organização sem fins lucrativos, os Estados Unidos usaram essas armas em vários conflitos anteriores, incluindo o Sudeste Asiático na década de 1960 e 1970, e o Iraque em 2003. A Arábia Saudita usou munições de fragmentação fornecidas pelos EUA no Iêmen em 2009, segundo o grupo.

Críticas

Organizações de direitos humanos e outros governos têm denunciado o uso dessas armas como “desumanas”, documentando a extensão em que essas armas têm mutilado e matado milhares de civis ao redor do mundo.

As cargas explosivas podem ser acionadas muito tempo depois do fim de um conflito militar. Civis têm sido mutilados por bombas de fragmentação em locais como Vietnã e Laos décadas depois de serem lançadas. Críticos afirmam que seu uso neste conflito tornaria provável que o último ucraniano a morrer por uma bomba lançada durante essa guerra ainda não tenha nascido.