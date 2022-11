Estados Unidos elegem maior número de governadoras da sua história

Publicidade





Os Estados Unidos elegeram o maior número já registrado de mulheres governadoras nas eleições de meio de mandato na terça-feira, 8. Elas foram vitoriosas em 10 Estados, e lideram a corrida em outros 2, superando o máximo de 9, atingido nas eleições de 2004.

Dos Estados onde houve vitória feminina, Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Novo México, Nova York e Dakota do Sul, seis são democratas e quatro, republicanas.

A republicana Sarah Huckabee Sanders, ex-secretária de imprensa da Casa Branca no governo Trump, é a primeira mulher a ser eleita governadora do Arkansas

Em Massachusetts e Arkansas, duas mulheres foram eleitas como governadora e vice-governadora pela primeira vez na história do país. No caso de Massachusetts, a democrata Maura Healey é também a primeira governadora abertamente lésbica dos EUA. O Estado se destacou ainda pela vitória de mulheres em 5 das 6 disputas estaduais.

Nos Estados de Arizona e Oregon, onde as disputas ainda não terminaram, as principais candidatas são mulheres. Caso eleita no Oregon, a democrata Tina Kotek, abertamente lésbica, se juntará a Maura Healey no pioneirismo.

Kathy Hochul, governadora eleita do Estado de Nova York, entre a vice-presidente Kamala Harris e Hillary Clinton Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Pesquisas mostram que as mulheres enfrentam barreiras adicionais na busca por cargos executivos, nos quais são as principais tomadoras de decisões, como governadora ou presidente, diz Amanda Hunter, diretora executiva da Barbara Lee Family Foundation, que estuda mulheres na política. /THE WASHINGTON POST