THE NEW YORK TIMES - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi interrompido enquanto falava com repórteres no centro de Wilmington, no Estado de Delaware, no domingo, 17, quando um sedan bateu em um veículo do Serviço Secreto que protegia a comitiva do presidente, no momento em que ele saía dos escritórios de sua campanha de reeleição.

Biden e Jill Biden, a primeira-dama, não ficaram feridos, segundo a Casa Branca. Eles estavam participando de um evento na sede da campanha e jantando com membros da equipe de campanha.

Fotógrafos capturaram o momento em que Biden reage após ouvir o estrondo da colisão entre veículos na saída de um evento de sua campanha de reeleição. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Biden estava discutindo seus números de votação quando, pouco depois das 20h, um veículo prateado com placa de Delaware bateu em um veículo utilitário esportivo do Serviço Secreto que bloqueava um cruzamento com acesso à rua que Biden estava visitando.

Em comunicado, o Serviço Secreto disse que “não houve interesse protetor associado a este evento”, o que significa que o episódio foi acidental e o motorista não sabia que Biden estava no evento. “A carreata do presidente partiu sem incidentes”, disse a agência no comunicado.

As autoridades do lado de fora do evento imediatamente reagiram à colisão, cercando o carro e apontando armas para o motorista antes que ele se rendesse, segundo a Casa Branca.

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ouvir os funcionários do governo exigindo que o motorista abrisse a porta. Os fotógrafos presentes capturaram Biden, surpreso, quando ele se virou para observar o incidente e antes que os agentes o conduzissem para seu veículo.