Uma fonte de água doce borbulha em meio a manguezais, palmeiras e cedros vermelhos na Ilha Sweetheart, um pedaço de paraíso desabitado de dois acres a cerca de um quilômetro da costa desta pequena cidade da Costa do Golfo. Pelicanos mergulham nas águas frias da Baía de Withlacoochee, na Flórida, e a vista aberta para o oeste promete um pôr do sol deslumbrante.

Esse poderia ter sido um refúgio ideal para o empresário da Flórida, Patrick Parker Walsh, se ele não estivesse preso. Walsh está cumprindo cinco anos e meio de prisão federal por roubar quase US$ 8 milhões em fundos federais de ajuda à crise de covid-19 que usou, em parte, para comprar Sweetheart Island.

Embora a ilha privada de Walsh esteja entre as compras mais incomuns feitas por fraudadores pandêmicos, seu crime não foi único. Ele é um dos milhares de ladrões que perpetraram a maior fraude da história dos Estados Unidos. Criminosos saquearam mais de US$ 280 bilhões em ajuda federal contra a covid-19, e outros US$ 123 bilhões foram desperdiçados ou mal gastos.

Ilha Sweetheart, uma propriedade privada adquirida por Patrick Parker, está entre uma imensa lista de itens e bens comprados com dinheiro fraudado na pandemia. Foto: AP Photo/Julio Aguilar

A perda representa quase 10% dos US$ 4,3 bilhões que o governo dos EUA desembolsou para mitigar a devastação econômica provocada pela pandemia, de acordo com uma análise da The Associated Press.

Com esse dinheiro, ladrões gastaram generosamente em casas, relógios de luxo e joias com diamantes, Lamborghinis e outros carros luxuosos. A ajuda roubada também pagava longas noites em clubes de strip, jogos de azar em Las Vegas e férias imperdíveis.

Os seus crimes foram relativamente simples: o objetivo do governo era colocar dinheiro nas mãos de pessoas e empresas em dificuldades com o mínimo de complicações, especialmente durante as fases iniciais da crise da covid-19. As garantias para eliminar os vigaristas foram abandonadas. Como o caso de Walsh e milhares de outros demonstraram, roubar o dinheiro era tão fácil quanto mentir em um requerimento.

Os ladrões vieram de todas as esferas da vida e de todos os cantos do globo. Houve um rapper do Tennessee que se gabou da facilidade de roubar mais de US$ 700 mil em seguro-desemprego pandêmico no YouTube. Um ex-proprietário de uma pizzaria e apresentador de um programa de rádio sobre criptomoeda comprou uma fazenda de alpacas em Vermont com ajuda roubada. E um ex-funcionário do governo nigeriano que arrecadou cerca de meio milhão de dólares em benefícios de ajuda à covid-19 usava um relógio de US$ 10 mil e uma corrente de ouro de US$ 35 mil quando foi preso.

Quase 3,2 mil réus foram acusados de fraude no alívio da covid-19, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Cerca de US$ 1,4 bilhão de dólares em ajuda pandêmica roubada foram apreendidos.

Os investigadores não vão pegar todos os bandidos. A escala e o âmbito da fraude são demasiado grandes. Esses casos dependem frequentemente de provas digitais, que são perecíveis, e o rastro financeiro pode esfriar com o tempo, disse Bob Westbrooks, antigo diretor executivo do Comitê Federal de Responsabilidade de Resposta à Pandemia.

“A verdade incômoda é que o sistema de justiça criminal federal simplesmente não está equipado para lidar totalmente com o volume sem precedentes de casos de fraude no alívio da pandemia, grandes e pequenos, e envolvendo milhares e milhares de atores nacionais e estrangeiros”, disse Westbrooks.

Os altos funcionários do Departamento de Justiça não se intimidam com a enormidade da tarefa. Eles criaram “forças de ataque” especiais para caçar ladrões de ajuda humanitária contra a covid-19 e prometeram não desistir da perseguição. “Continuaremos nisso pelo tempo que for necessário”, disse a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, em agosto.

Konstantinos Zarkadas, um médico de Nova York profundamente endividado, juntou-se à galeria de fraudadores da covid-19 ao falsificar pelo menos 11 pedidos separados de ajuda pandêmica que lhe renderam quase US$ 3,8 milhões, segundo os procuradores. Ele comprou relógios de pulso Rolex e Cartier avaliados em US$ 140 mil para si e seus familiares e deu uma boa entrada em um iate, de acordo com os autos do tribunal.

Zarkadas usou cerca de US$ 3 milhões para pagar parte de uma sentença civil anterior contra ele por violação de um contrato de arrendamento imobiliário. Sua ação mais descarada foi enviar US$ 80 mil do dinheiro saqueado de volta ao governo para resolver um processo federal alegando que ele violou a Lei de Substâncias Controladas ao distribuir mais de 20 mil doses de um medicamento para perda de peso sem manter registros precisos, disseram os promotores.

O Estado de Nova York revogou a licença médica de Zarkadas pouco depois de ele ter sido condenado a mais de quatro anos de prisão por roubar a ajuda pandêmica.

Card de Pokemón de R$ 285 mil

Os fundos roubados financiaram o estilo de vida elevado de Lee E. Price III, um residente de Houston com condenações criminais anteriores por falsificação e roubo. Ele fraudou quase US$ 1,7 milhão ao apresentar pedidos de ajuda falsos em nome de empresas que existiam apenas no papel, de acordo com os autos do tribunal.

Price não perdeu tempo gastando US$ 14 mil em um Rolex e mais de US$ 233 mil em um vistoso Lamborghini Urus branco, um SUV de luxo que pode ir de zero a 96 km/h em três segundos. Ele também gastou milhares de dólares no Casanova, um clube de striptease de Houston. Price foi condenado a mais de nove anos de prisão.

Fotos de 2014 e 2019 mostram Lee Price III. Price, que fraudou quase US$ 1,7 milhão e gastou em Rolex, Lamborghini e striptease. Foto: HPD via AP

Vinath Oudomsine, da Geórgia, também criou uma empresa falsa que, segundo ele, ganhava US$ 235 mil por ano e tinha 10 funcionários. Poucas semanas depois de Oudomsine ter solicitado ajuda pandêmica, o governo apressou-lhe US$ 85 mil para manter o seu negócio inexistente em funcionamento.

Oudomsine gastou quase US$ 58 mil em um card Pokémon Charizard de 1999, que retrata uma criatura dourada semelhante a um dragão, com as mandíbulas bem abertas, pronta para atacar.

Embora não sejam tão valiosos quanto cartões de beisebol raros – um cartão Mickey Mantle em perfeitas condições foi vendido por US$ 12,6 milhões no ano passado – as mercadorias Pokémon podem render muito dinheiro, já que os colecionadores aumentaram os preços dos itens colecionáveis emitidos pela popular franquia.

Na sentença de Oudomsine no ano passado, o juiz distrital dos EUA Dudley H. Bowen classificou o roubo de Oudomsine como “um insulto de US$ 85 mil” a um país que se recupera da pandemia. “Eu me sinto um tolo toda vez que digo isso: carta Pokémon”, disse Bowen antes de mandar Oudomsine para a prisão por três anos.

Mais de 30 pedidos fraudulentos

A tentativa de Patrick Walsh, o comprador da ilha, para salvar os seus negócios de publicidade aérea começou de forma legítima, mas rapidamente se transformou em fraude. Walsh operava uma pequena frota de dirigíveis em forma de charuto que exibiam logotipos corporativos em locais lotados. Em junho de 2017, um de seus dirigíveis caiu e queimou ao vivo na televisão em um torneio do U.S. Open Golf, um dos principais eventos esportivos do mundo.

Após o acidente, os clientes de Walsh começaram a pagar fiança. Para se manter à tona, ele obteve empréstimos com juros altos que também lhe permitiram expandir seus negócios. Em 2019, suas empresas tiveram vendas de US$ 16 milhões e se expandiram para os mercados da América Latina e da Ásia. Então a pandemia atingiu. “A covid-19 não desacelerou os negócios, mas os matou”, escreveram os advogados de Walsh. Ele entrou em pânico.

Patrick Parker Walsh, à esquerda, em janeiro de 2023, depois de ter sido condenado a cinco anos e meio de prisão federal por roubar quase US$ 8 mi. Foto: Augustus Hoff/WUFT News via AP

Entre março de 2020 e janeiro de 2021, Walsh apresentou mais de 30 pedidos fraudulentos de ajuda emergencial para pandemia e recebeu US$ 7,8 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça. Mesmo que Walsh tivesse seguido as regras, as suas empresas apenas teriam se qualificado para um “pequeno subconjunto” desses empréstimos, alegaram os procuradores federais.

“Seus crimes são flagrantes e produto da ganância”, escreveram os promotores em documentos judiciais. Eles citaram a compra de Sweetheart Island, “bens de luxo” não revelados, campos de petróleo no Texas e um pagamento inicial de uma casa em Jackson Hole, Wyoming.

Os advogados de Walsh disseram em um processo judicial que ele não foi motivado pela avareza, mas pelo desespero. Walsh estava sob enorme pressão para resgatar seus negócios e sustentar sua grande família, escreveram. Ele tem 11 filhos. O juiz distrital dos EUA, Allen C. Winsor, não acreditou no argumento.Este não foi “um único momento de fraqueza”, disse Winsor ao condenar Walsh em janeiro a mais de cinco anos de prisão.

Como parte de seu acordo judicial, Walsh concordou em devolver os US$ 7,8 milhões que roubou e vender Sweetheart Island, que foi uma de suas primeiras compras com o dinheiro federal roubado, de acordo com os autos do tribunal.

Os promotores disseram que Walsh usou US$ 90 mil desses fundos para ajudar a financiar a compra da ilha por US$ 116 mil. Os registros de propriedades da Flórida mostram que a ilha foi vendida por US$ 200 mil no final de junho.

Os advogados de Walsh disseram que ele não comprou a ilha como um “paraíso tropical para entretenimento”, mas como uma oportunidade imobiliária, sem explicar como o empresário teria transformado a ilha isolada em uma fonte de lucro.

A Baía de Withlacoochee está repleta de pequenas ilhas desabitadas semelhantes. O único indício de que alguém já havia tentado desenvolver a Ilha Sweetheart eram algumas paredes baixas e desgastadas de blocos de concreto que se estendiam até a água. Ainda havia uma placa de “Vende-se” afixada em uma árvore castigada pelo tempo e sem folhas que lembrava um espantalho alertando as pessoas para ficarem longe./Associated Press.