O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu toda disputa primária dos democratas na Superterça — exceto em Samoa Americana, um território de Washington na Oceania. Lá, ele perdeu para um candidato até então desconhecido, chamado Jason Palmer.

“Eu descobri que eu ganhei porque meu telefone começou a explodir com amigos e pessoas da equipe de campanha me mandando mensagens”, disse Palmer em uma entrevista na última terça-feira, 6.

O democrata disse que nunca tinha visitado o território antes das primárias. "Eu tenho feito minha campanha de forma remota, fazendo reuniões municipais via Zoom, conversando com pessoas, escutando-as sobre suas preocupações e questões que importam a eles", disse. Na região, organizou vários eventos nas últimas semanas, incluindo um dia de limpeza de praia. Palmer é um morador de Baltimore que trabalhou para várias empresas e organizações sem fins lucrativos, geralmente em questões envolvendo tecnologia e educação. Em seu site de campanha, ele se descreve como "um empresário, investidor de impacto e filantropo" e lista a Microsoft e a Fundação Bill & Melinda Gates como locais onde trabalhou.

De acordo com os registros de campanha, Palmer usou mais de US$ 500 mil em sua campanha de seu próprio bolso. “Você não pode levar o dinheiro com você quando morrer”, disse. “Mas você pode mudar o mundo enquanto está aqui.”

Foto: Reprodução via Facebook Palmer for President

Três delegados para cada

A vitória dificilmente afetará a nomeação de Biden como o candidato democrata para as eleições gerais em novembro. Apenas seis delegados estavam em jogo em Samoa Americana, um pequeno conjunto de ilhas no Pacífico Sul com menos de 50 mil residentes. Palmer e Biden ganharam três delegados cada um na corrida.

No dia anterior à convenção política, Palmer postou no X que “Washington DC já deveria ter um presidente que será um defensor da Samoa Americana”. Seu relato inclui fotos de jovens segurando cartazes de campanha feitos em casa.

Foto: AP Photo/David Briscoe, arquivo

Em sua campanha, Palmer fez uso de sua idade – 52 anos – alegando ser o democrata mais jovem a desafiar Biden. Ele disse que os eleitores querem que “alguém que seja mais do século 21 do que Joe Biden” atue como presidente.

Em 2020, Samoa Americana já foi o local de vitórias quixotescas, também tirando Biden de foco. Durante as primárias democratas em 2020, o bilionário Michael Bloomberg venceu apenas neste território./Associated Press e Washington Post.