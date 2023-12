THE NEW YORK TIMES — Tudo começou como um típico passeio de verão para Tim Wollak e sua filha, Henley, de 4 anos. Em uma manhã clara de 13 de agosto, eles partiram em seu barco da costa leste de Wisconsin, nos Estados Unidos. O céu estava azul e as águas planas e calmas — as condições perfeitas para explorarem as águas rasas da baía e procurarem os “walleyes”, peixes de caça de olhos grandes, comuns no lago Michigan.

Mas então, cerca de três horas depois de seu jornada, Wollak, um vendedor de equipamentos médicos de 36 anos, e Henley, que estava a dois dias para seu aniversário de 5 anos, encontraram suas vidas se cruzando com a história. Um naufrágio de 1871 estava prestes a se revelar.

À medida que avançavam pelos baixios da Ilha Verde, o sonar do barco forneceu imagens de sombras, areia e formações rochosas no fundo da baía, cerca de 3 metros abaixo deles. Então, um amontoado de objetos longos e finos apareceu, formando um padrão regular demais para ter sido moldado pela erosão ou pelas ondas. Wollak voltou-se para Henley. “Eu imediatamente disse: ‘Henley, venha aqui e dê uma olhada nisso. O que você acha que é?’”, disse ele em uma entrevista recente. “Ela pensou que era um polvo.”

Os Grandes Lagos serviram como um local vital para o comércio no século 19, proporcionando uma passagem marítima para a Costa Leste através do Canal Erie. Mais de 3 mil embarcações se perderam no Lago Michigan, de acordo com Brendon Baillod, presidente da Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin.

Wollak disse que ocasionalmente se deparou com navios perdidos, principalmente um estranho barco a remo, mas nunca tinha visto um tão grande. Ele navegou pelo local, tentando captar uma visão melhor do navio, que estava parcialmente soterrado. Ele tirou uma fotografia da imagem do sonar e publicou-a nas redes sociais, maravilhando-se com as costelas radiantes da moldura que a sua filha interpretou como tentáculos.

Imagem de sonar mostra o objeto misterioso encontrado por Tim Wollak, que se acredita ser os destroços do George L. Newman no fundo do Lago Michigan. Foto: Wisconsin DNR via The New York Times

No dia 11 de dezembro, historiadores de Wisconsin analisaram as imagens e identificaram os destroços como possivelmente de George L. Newman, um navio de madeira de 36 metros de comprimento e três mastros que afundou em 1871.

“O navio foi abandonado, ficou coberto com areia e foi amplamente esquecido — até ficar exposto e ser localizado por Wollaks no verão passado [agosto de 2013, inverno no Brasil]”, disse a Sociedade Histórica de Wisconsin em um comunicado.

A família de vive em Peshtigo, no nordeste de Wisconsin, uma área que prosperou no século 19 graças à indústria madeireira, mas também enfrentou incêndios e fumaça devido às práticas do setor.

Em 8 de outubro de 1871, o George L. Newman, carregando madeira, foi envolto pela fumaça de um incêndio em terra agravado pelas condições de seca. O incêndio Peshtigo acabou queimando 1,2 milhão de acres no nordeste de Wisconsin e na Península Superior de Michigan. Estima-se que 2 mil pessoas morreram, tornando-o um dos incêndios mais mortíferos da história dos Estados Unidos.

A fumaça era tão densa que o faroleiro manteve a luz acesa durante o dia em Green Island, na baía, mas o George L. Newman encalhou no ponto sudeste da ilha, disse a Sociedade Histórica de Wisconsin. A tripulação foi resgatada, mas o navio foi perdido.

Em 8 de outubro de 1871, o George L. Newman, carregando madeira, naufragou após ter sido envolto por uma fumaça densa de um incêndio em terra. Foto: Wisconsin Department of Natural Resources via AP

Depois que o Programa de Preservação Marítima e Arqueologia da sociedade histórica detectou as fotografias de Wollak, ele se uniu a conservacionistas do Departamento de Recursos Naturais para investigar o naufrágio usando um veículo operado remotamente e concluiu que sua localização correspondia ao que se sabia sobre o destino do navio.

Outra pesquisa para confirmar sua inclusão no Registro Nacional de Locais Históricos está planejada para a primavera de 2024, disse a sociedade histórica.

Mas Baillod disse estar confiante de que George L. Newman foi encontrado. A descoberta acidental de navios naufragados, ou do que restou deles, nas águas cristalinas do lago tornou-se mais fácil com o Google Earth e o sonar, disse ele.

“As pessoas muitas vezes atropelam algo e pensam que é uma construção antiga ou parte de uma doca e, na verdade, é um navio histórico”, disse ele. No entanto, não existem polvos nos Grandes Lagos. Nunca houve”, disse ele.