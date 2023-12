A governadora de Nova York, Kathy Hochul, assinou um projeto de lei na terça-feira, 19, para criar uma comissão que considerará reparações para os descendentes de pessoas escravizadas, seguindo os passos da Califórnia e de Illinois, que já possuem esforços semelhantes.

Falando na Sociedade Histórica de Nova York, em Manhattan, Hochul descreveu o projeto de lei como algo que seria mais do que “um simples pedido de desculpas”. A governadora disse que a comissão procuraria desencadear “uma conversa franca e de boa fé” entre aqueles que apoiam as reparações para os descendentes de pessoas escravizadas e aqueles que se opõem. “E não consigo pensar em nada mais democrático do que isso”, disse ela na cerimônia de assinatura do projeto de lei.

A medida autoriza uma comissão a examinar a história da escravidão e seu legado, a escala do comércio de escravos nos Estados Unidos e o tratamento das pessoas escravizadas. Também investigará em que medida os governos federal e estaduais apoiaram a escravidão, os efeitos da discriminação contra os negros após 1865 e os impactos negativos da escravidão sobre “pessoas vivas de descendência africana”.

O painel irá recomendar “formas adequadas de educar o público” e soluções não vinculativas, que poderão incluir compensações, de acordo com o projeto de lei. A comissão terá de apresentar suas conclusões no prazo de um ano após a sua primeira reunião.

Três dos nove membros da comissão serão escolhidos pela governadora, três pelo presidente da Assembleia de Nova York e três pelo presidente temporário do Senado de Nova York. Os membros não receberão remuneração por seus serviços.

“Nunca esquecemos que temos uma história orgulhosa em nosso porto, a Estátua da Liberdade. Muitos imigrantes empobrecidos navegaram por ela em busca de uma vida melhor, incluindo meus próprios avós”, disse Hochul. “E enquanto praticamos a aceitação e damos as boas-vindas a outros, penso no que o Dr. [Martin Luther] King disse, uma grande frase. ‘Todos viemos em navios diferentes, mas agora estamos todos no mesmo barco’”.

O governo dos Estados Unidos e vários governos estaduais pediram formalmente desculpas pela escravidão, apesar do ceticismo em torno do gesto. O Senado dos Estados Unidos o fez em 2009, um ano após a Câmara dos Deputados pedir desculpas pelo escravização e segregação racial dos afro-americanos. Estados como Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Alabama, Nova Jersey, Flórida, Tennessee e Connecticut também emitiram pedidos de desculpas formais.

No entanto, o plano de fornecer compensação financeira tem sido mais complicado, em parte por ser caro e racialmente complexo. A comissão de reparações da Califórnia recomendou bilhões de dólares para os residentes negros do Estado. Mas o déficit fiscal multibilionário do Estado e a população multicultural - que inclui pessoas de origem hispânica e asiática que também historicamente sofreram racismo sistêmico - tornam a política de reparações mais complicada.

Evanston, um subúrbio de Chicago que se destacou ao lançar o primeiro programa de reparações do país financiado pelo governo para os afro-americanos, enfrentou acusações de estar ficando para trás em suas promessas de compensação.