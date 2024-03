Na noite de sexta-feira, 22, centenas de fãs reuniram-se para assistir a um show da banda de rock Picnic, em uma das maiores casas de show da região de Moscou, na Rússia. Mas minutos antes do início do espetáculo, indivíduos armados entraram na sala e desencadearam o caos, provocando o ataque mais mortal do país desde meados dos anos 2000 e que foi condenado pela comunidade internacional.

Vídeos publicados em canais do Telegram mostraram cenas de horror, com homens armados avançando em direção à sala e outros vídeos mostravam corpos e pessoas correndo em direção à saída. Confira perguntas e respostas sobre ataque, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Quantas pessoas morreram e quantas ficaram feridas?

Pelo menos 133 pessoas morreram, de acordo com o último balanço provisório do Comitê de Investigação Russo, após a remoção de destroços na sala de concertos. As autoridades de saúde ainda divulgaram uma lista de 107 feridos — 44 pessoas estão em estado grave e outras 16 vítimas, incluindo uma criança, estão em estado “muito grave”.

Segundo o governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, que visitou o local da tragédia, o número de vítimas fatais “aumentará consideravelmente” à medida que os trabalhos de busca e salvamento avançam.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, as pessoas morreram por “ferimentos de bala” e por inalar a fumaça do incêndio que deflagrou após o ataque, indicou o Comitê de Investigação Russo. Os agressores, disseram os investigadores, usaram “armas automáticas” e incendiaram o prédio com um “líquido inflamável”.

Após tiroteio em massa em sala de concertos, um incêndio massivo foi provocado. Foto: Sergei Vedyashkin/Agência de Notícias de Moscou via AP

De quem é a autoria do ataque?

O grupo que reivindicou o crédito pelo ataque é o afiliado do Estado Islâmico no Afeganistão, chamado Estado Islâmico da Província de Khorasan, ou ISIS-K. Em um comunicado publicado pela sua agência de notícias Aamaq, a filial do Estado Islâmico no Afeganistão disse ter atacado uma grande reunião de “cristãos” em Krasnogorsk.

O ISIS-K foi fundado em 2015 por membros insatisfeitos do Taleban paquistanês, que então abraçaram uma versão mais violenta do Islã.

Onde foi?

O ataque ocorreu no Crocus City Hall, localizado em Krasnogorsk, na saída noroeste de Moscou. O local abriga uma das principais casas de show de Moscou. O Crocus City Hall pode acomodar 6.200 pessoas.

Corpos de vítimas são carregados em veículos na Prefeitura de Crocus, no extremo oeste de Moscou, Rússia, neste sábado, 23. Foto: Foto AP

O que disse Putin sobre a tragédia?

O presidente Vladimir Putin descreveu neste sábado, 23, como um “ato terrorista selvagem” o ataque do e anunciou que domingo, 24, será dia de luto nacional. Em um discurso televisivo, Putin disse que os quatro agressores detidos tentaram fugir para a Ucrânia e prometeu que todos os responsáveis serão “punidos”.

Quantos foram presos até agora?

Até agora, segundo os serviços de segurança russos, 11 pessoas foram detidas, incluindo os quatro terroristas diretamente envolvidos no atentado. As quatro pessoas foram detidas na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia e Belarus, informou o Comitê de Investigação Russo.

A Ucrânia tem alguma relação com o ataque?

PUBLICIDADE Não. Pouco depois do ataque, alguns legisladores russos apontaram o dedo à Ucrânia. Além disso, serviços de segurança da Rússia disse que os suspeitos presos tinham “contatos” na Ucrânia, para onde planejavam fugir após o ataque. As autoridades russas não apresentaram qualquer prova deste suposto vínculo nem forneceram detalhes sobre a sua natureza. Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodimir Zelenski, negou qualquer envolvimento. “A Ucrânia nunca recorreu ao uso de métodos terroristas”, postou ele no X, antigo Twitter. “Tudo nesta guerra será decidido apenas no campo de batalha.”

Flores e cartazes foram colocados em um memorial improvisado em frente à embaixada russa em Berlim. Foto: John MACDOUGALL/AFP

Os EUA já sabiam que ocorreria um ataque terrorista?

O ataque de sexta-feira seguiu-se a uma declaração no início deste mês da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, que instou os americanos a evitarem locais lotados, tendo em conta planos “iminentes” de extremistas para atingir grandes reuniões na capital russa, incluindo concertos. O aviso foi repetido por várias outras embaixadas ocidentais.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, disse que o governo dos EUA tinha informações sobre um ataque planejado em Moscou, o que levou o Departamento de Estado a aconselhar os americanos. O governo dos EUA partilhou a informação com as autoridades russas de acordo com a sua política de longa data de “dever de avisar”, disse Watson.

Putin denunciou as advertências ocidentais como uma tentativa de intimidar os russos. “Tudo isso se assemelha a chantagem aberta e a uma tentativa de assustar e desestabilizar a nossa sociedade”, disse ele no início desta semana./Com AFP e Associated Press.