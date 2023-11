No final da década de 1950, o Exército dos Estados Unidos estava sob ataque de um inimigo formidável: o orçamento.

A estratégia “New Look” do Presidente Dwight Eisenhower procurou reorganizar o financiamento militar da Guerra Fria para que se concentrasse em armas nucleares táticas como o principal meio de dissuasão da América contra potenciais ataques do bloco Oriental. Os gastos com defesa seriam agora divididos entre a Força Aérea (49%), a Marinha (29%) e o Exército, ao qual foi alocada a menor parcela (22%).

Determinado a preservar o seu estatuto, o Exército concentrou-se na promoção da implantação terrestre de mísseis móveis como uma parte fundamental da dissuasão nuclear da América. O que os altos escalões do Exército precisavam era de um terreno que estivesse a uma distância de ataque da fronteira soviética e que oferecesse um certo grau de ocultação natural.

Encontraram esse espaço nas florestas congeladas da Groenlândia, que se tornou o cenário do Projeto Iceworm, um plano ultrassecreto para converter parte do Ártico em uma plataforma de lançamento de mísseis nucleares – e ao mesmo tempo construir “uma cidade sob o gelo”.

O objetivo do Projeto Iceworm, descrito pelo Professor Nikolaj Petersen da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, em 2007 no Scandinavian Journal of History, parecia claro. Em vez de basear mísseis balísticos intercontinentais Minuteman de longo alcance em silos nos Estados Unidos, onde a União Soviética poderia mirá-los, o Exército poderia, em vez disso, escavar sob uma localização menos monitorada, mais próxima da URSS.

O manto de gelo da Groenlândia fica a menos de 4.830 quilômetros de Moscou. O plano previa a escavação de trincheiras subterrâneas, através das quais mísseis balísticos de médio alcance (MRBMs) poderiam ser implantados.

Mas antes que o número necessário de ogivas pudesse ser instalado, o Projeto Iceworm enfrentou uma força ainda maior do que a União Soviética ou as restrições orçamentais: a Mãe Natureza.

A 'rua' principal da cidade media 400 metros e estava ligada a outros 16 túneis. Foto: INSTITUTO NIELS BOHR

Muito antes de um estudo publicado na semana passada descobrir que um planeta em aquecimento havia reivindicado todas, exceto cinco, das plataformas de gelo do norte da Groenlândia e ameaçava um aumento perigoso no nível do mar, o gelo em movimento da Groenlândia comprometera um dos projetos mais audaciosos do Exército dos EUA.

O plano para instalar mísseis nucleares sob o gelo da Groenlândia foi inspirado por Bernt Balchen, um coronel do Exército dos EUA nascido na Noruega que na década de 1930 liderou a aviação polar e que destacou a vantagem estratégica da localização da Groenlândia entre as superpotências.

Balchen esteve envolvido na construção de duas bases aéreas dos EUA na Groenlândia. Ele observou que os Estados Unidos foram autorizados a armazenar armas nucleares na Groenlândia sob o acordo Thulesag 1, assinado com a Dinamarca em 1941 após a ocupação do país pelos nazistas, que deu à América jurisdição sobre a defesa da Groenlândia — a Groenlândia estava sob controle dinamarquês desde o Tratado de Kiel de 1814, e havia temores de que os alemães pudessem usar a Groenlândia como base para atacar a América do Norte.

Apesar da dissolução da ameaça no final da Segunda Guerra Mundial, os testes soviéticos de ICBM realizados na década de 1950 e o lançamento do satélite russo Sputnik em 1957 reafirmaram a crença de que a presença militar dos EUA na Groenlândia deveria ser mantida. Mas como os Estados Unidos poderiam instalar mísseis nucleares subterrâneos sem violar de forma transparente a política livre de armas nucleares da Dinamarca de 1957?

A solução foi a construção de um centro de treinamento polar que serviria de disfarce para escavações no gelo. O Camp Century foi fundado em 1958, a aproximadamente 240 quilômetros a leste de Thule, e foi apresentado aos dinamarqueses como um local de pesquisa científica e uma área de teste para trabalhos de construção em condições árticas.

Na realidade, Camp Century era uma grande instalação militar, com quase três quilômetros de trincheiras cobertas, bem como laboratórios, uma linha férrea subterrânea e um reator nuclear portátil PM-2A para fornecer energia. Mas serviu apenas como um microcosmo do que o Iceworm pretendia ser.

A chamada cidade subterrânea foi planejada para ter três vezes o tamanho da Dinamarca, com 134.679 quilômetros quadrados, e incluir mais de 2 mil posições de tiro através das quais os 600 MRBMs (apelidados de “mísseis Iceman”) poderiam ser transportados em vagões ferroviários. Onze mil militares viveriam sob o gelo e seriam transferidos de seus postos por meio de aeronaves equipadas com esquis de pouso que pousariam em pistas de pouso de superfície.

Para manter o pessoal em potencial motivado, o Camp Century ofereceria mais comodidades do que apenas a pista de corrida militar padrão e o centro de recreação. A base contaria com hospital, escola e cinema, e estava prevista para receber mais dois geradores nucleares para abastecer a instalação quando ela estivesse totalmente construída.

A cidade subterrânea foi planejada para ter três vezes o tamanho da Dinamarca, com 134.679 quilômetros quadrados, e incluir mais de 2 mil posições de tiro; Foto: INSTITUTO NIELS BOHR

Veículos de remoção de neve projetados na Suíça começaram a escavar trincheiras no gelo. A mais longa delas, com mais de 300 metros, foi apelidada de “Main Street”. Coberta com arcos de aço e uma camada de neve camuflada, era resistente o suficiente para abrigar o comboio de mísseis Iceman que seria transportado sob o solo, cada um dos quais levaria uma ogiva com um rendimento de 2,4 megatons (150 vezes mais poderosa do que a bomba lançada em Hiroshima em 1945).

Se lançados, 600 destes mísseis seriam suficientes para destruir 80% dos alvos dos EUA na União Soviética e na Europa Oriental. Em contraste, a URSS precisaria de lançar cerca de 3.500 mísseis de oito megatons para destruir a instalação de mísseis na Groenlândia– se ao menos soubesse da existência da instalação sob o gelo.

Foi o comportamento do gelo que provou ser a ruína do programa (juntamente com o seu preço estimado em US$ 2,37 milhões, equivalente a US$ 25,24 milhões hoje). O lento mas gradual movimento invernal da camada de gelo da Groenlândia fez com que as trincheiras se deformassem, com o teto da sala do reator nuclear baixando um metro e meio em 1962.

Apesar de uma tentativa de levantá-lo durante aquele verão, o Exército - agora ciente de quão precária uma cidade atômica cercada por gelo em movimento parecia - adotou a abordagem cautelosa de rebaixar Century para um acampamento de verão em 1964, antes de finalmente abandonar o local em 1967.

Em vez de lançar mísseis, o último exercício notável realizado na base foi a perfuração de uma sonda a um quilômetro e meio de profundidade na rocha subjacente, o que pelo menos emprestou à história de cobertura de “área de teste científico” fornecida à Dinamarca um toque de verdade.

Ironicamente, foi esta perfuração que deu ao Iceworm o seu maior sucesso. Embora o núcleo rochoso extraído em 1966 tenha sido armazenado e finalmente esquecido, a sua redescoberta em 2017 revelou que continha fragmentos fossilizados de folhas e ramos, provando que as plantas já cresceram sob uma das regiões mais frias do planeta.

Isto ajudou a derreter parte da frieza que se desenvolveu entre os Estados Unidos e a Dinamarca quando o Projeto Iceworm foi divulgado publicamente em 1997. Tensões semelhantes surgiram décadas antes, quando, durante um voo de vigilância de rotina ao sul da Base Aérea de Thule em 1968, um B-O bombardeiro 52 caiu e espalhou sua carga – quatro bombas termonucleares de 1,1 megaton – sobre o gelo marinho em North Star Bay. O pessoal da Força Aérea e a população Inuit local foram solicitados a ajudar na limpeza, que ficou informalmente conhecida como “Dr. Freezelove” e recuperou apenas três das quatro ogivas rompidas.

A bomba atômica desaparecida não é o único destroço militar dos EUA que resta na Groenlândia. Quando o Projeto Iceworm foi abandonado, esperava-se que o gelo instável que havia comprometido sua construção sepultasse o material que o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA havia deixado para trás. Isso incluiu 9.200 toneladas de equipamentos de construção, 53.000 galões de óleo diesel, produtos químicos cancerígenos usados em tintas e água de resfriamento radioativa do reator nuclear portátil do campo.

Um estudo de 2016 sugeriu que é provável que estes contaminantes sejam libertados dentro de algumas décadas, à medida que um clima mais quente continue a derreter a camada de gelo. Esta notícia parecia confirmar um provérbio groenlandês: “Se você silenciar um fantasma, ele ficará maior”.