Estados Unidos: mulher é encontrada morta perto de pegadas de urso em parque

Uma mulher foi encontrada morta após “um aparente encontro com um urso” em uma trilha em Montana, nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado de autoridades locais divulgado no domingo, 23, observando que pegadas de urso pardo foram encontradas no local. O corpo da mulher, cujo nome e idade não foram divulgados, foi encontrado no sábado, 22, na trilha Buttermilk, a oeste de West Yellowstone, uma cidade de 1,2 mil residentes que fica a cerca de 1,5km do Parque Nacional de Yellowstone.

Funcionários da Floresta Nacional Custer Gallatin, que faz parte do ecossistema de Yellowstone, emitiram um fechamento de emergência para áreas a oeste de West Yellowstone para tratar o que descreveu em um comunicado como “preocupações com a segurança humana” relacionadas à atividade dos ursos. As circunstâncias da morte da mulher não foram esclarecidas. Na manhã de sábado, a Floresta Nacional Custer Gallatin alertou no Facebook que a Trilha Buttermilk e áreas adjacentes foram fechadas por causa da atividade dos ursos.

Foto fornecida pelo National Park Service mostra um urso pardo no Parque Nacional de Yellowstone. Foto: Neal Herbert / National Park Service via The New York Times

Os ursos pardos, que são uma subespécie protegida pelo governo federal de ursos marrons em todos os 48 estados abaixo da Lei de Espécies Ameaçadas, vagam por Montana. Suas populações se expandiram por todo o Estado nos últimos anos e, em alguns casos, os ursos pardos foram vistos em lugares onde não eram vistos há mais de um século, inclusive nas montanhas Pryor, onde a espécie provavelmente não era vista desde o final do século XIX, disse o Departamento de Pesca, Vida Selvagem e Parques de Montana em um comunicado.

Essa expansão “aumenta as perspectivas de longo prazo para a sustentabilidade da população” para os ursos, mas também “apresenta novos desafios” para os habitantes de Montana porque os animais podem danificar propriedades ou ferir pessoas, disse o departamento. As autoridades alertaram os visitantes para “estarem atentos”, gerando preocupação entre alguns moradores, que relataram mais avistamentos.

Os ursos pardos são maiores do que os ursos negros, com adultos de mais de 2,5 metros quando estão apoiados nas patas traseiras. O peso médio de um urso pardo é de 180 a 220 kg para machos e 115 a 160 kg para fêmeas, e eles podem correr até 56 quilômetros por hora. No mês passado, o Departamento de Pesca, Vida Selvagem e Parques de Montana publicou uma foto de um urso pardo quase tão alto quanto um galpão.

Este mês, o departamento disse que um urso pardo foi capturado e sacrificado depois de ter “vários conflitos com pessoas” ao longo de um reservatório no condado de Flathead, cerca de 380 milhas a noroeste de West Yellowstone. O urso pardo macho era “condicionado à comida e habituado” às pessoas, disse o departamento, o que normalmente significa que os ursos buscaram ou obtiveram comida de pessoas, destruíram propriedades ou exibiram comportamento agressivo em relação às pessoas.

As chances de ser atacado por um urso pardo, no entanto, são raras. Desde que o Parque Nacional de Yellowstone foi estabelecido em 1872, oito pessoas foram mortas por ursos no parque, sendo o caso mais recente em 2015, de acordo com o National Park Service. Desde 1979, 44 pessoas foram feridas por ursos pardos no parque, que recebeu mais de 118 milhões de visitantes durante esse período. “Mais pessoas no parque morreram por afogamento (125 incidentes) e queimaduras (depois de cair em fontes termais, 23 incidentes) do que mortas por ursos”, disse o serviço.

Ainda assim, o perigo é real e as autoridades deram várias dicas aos locais: carregue e saiba como usar spray de urso; viaje em grupos quando possível e planeje sair durante o dia; evite locais de carcaças e concentrações de corvos e outros necrófagos. As autoridades também aconselham os moradores a observar sinais de ursos, como toras rasgadas e pedras viradas, carcaças de animais parcialmente consumidos e fezes de urso. Os visitantes de parques ou trilhas também devem fazer barulho para alertar os ursos sobre sua presença, principalmente quando se aproximam de riachos ou caminham em florestas densas. A dica final é simples: “Não se aproxime de um urso”./The New York Times.