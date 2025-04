O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou no sábado, 5, que o país está revogando todos os vistos de cidadãos que possuem passaporte do Sudão do Sul, acusando o governo do país africano de “se aproveitar dos Estados Unidos”.

“Todo país deve aceitar o retorno de seus cidadãos de maneira oportuna quando outro país, incluindo os Estados Unidos, busca deportá-los”, disse Rubio em comunicado, acrescentando que “o governo de transição do Sudão do Sul falhou em respeitar plenamente esse princípio”.

Marco Rubio informou que os EUA estão revogando todos os vistos de cidadãos do Sudão do Sul. Foto: Nicolas Tucat/AP

PUBLICIDADE Além da revogação dos vistos, Rubio disse que os EUA impedirão novas emissões “para evitar a entrada de portadores de passaporte sul-sudanês”. O cenário político do Sudão do Sul é frágil, e a recente violência entre tropas do governo e grupos armados da oposição aumentou as tensões. A decisão significa que os sul-sudaneses podem ser devolvidos a uma nação novamente à beira de uma guerra civil, ou impedidos de buscar os EUA como refúgio.

Não houve resposta imediata por parte do governo do Sudão do Sul, que tem enfrentado dificuldades desde a independência do Sudão em 2011 para oferecer alguns dos serviços básicos de um Estado. Anos de conflitos deixaram o país, com mais de 11 milhões de habitantes, fortemente dependente de ajuda humanitária — que foi duramente afetada pelos cortes abrangentes de Trump na assistência externa.

Na semana passada, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu aos líderes regionais e internacionais que impeçam o Sudão do Sul de “cair no abismo” de outra guerra civil.

Guterres alertou que o país mais novo do mundo enfrenta “uma emergência de segurança”, com confrontos cada vez mais intensos e uma “reviravolta política” que culminou com a prisão, na semana passada, do primeiro vice-presidente Riek Machar pelo governo. / COM AP