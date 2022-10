Estados Unidos têm cada vez mais gente em área de risco de inundação por furacões

Autoridades de Charleston, no Estado americano da Carolina do Sul, sabem que as mudanças climáticas representam uma ameaça à vida. E estão trabalhando para a construção de um dique de US$ 1,1 bilhão que pretende proteger casas históricas do crescente poder dos furacões que têm ameaçado repetidamente a próspera cidade.

Leia também Furacão Ian: veja em imagens a destruição causada nos Estados Unidos

Em seu discurso sobre o estado da cidade deste ano, o prefeito, John Tecklenburg, declarou que Charleston deve “reformular o zoneamento de cada centímetro” para pôr fim a empreendimentos imobiliários em planícies alagadiças.

Mas mesmo enquanto trabalha para se fortificar, Charleston – que foi castigada por ventanias e chuvas do furacão Ian no começo deste mês – deu sinal verde para planos de construção de uma área residencial e comercial de 3.642 hectares que, segundo ambientalistas, colocaria cerca de metade de suas residências em uma área sujeita a alagamentos.

O dilema enfrentado por Charleston, cuja população cresceu 25% entre 2010 e 2020, pode ser encontrado por todo o Sudeste americano. Muitas cidades e condados na região confrontam-se com a realidade de que o desenvolvimento acelerado os tornou mais vulneráveis a furacões e tempestades, assim como a inundações provocadas pela elevação do nível do mar.

Inundação provocada pelo furacão Ian na Flórida: áreas de risco têm recebido mais habitantes Foto: Steve Helber, File/AP

A região cresceu rapidamente, mas de maneira desigual, ao longo da década passada e, espera-se, deverá receber outros milhões de habitantes nos próximos anos. Enquanto pântanos e florestas dão lugar a residências e hotéis, muito mais empreendimentos – e milhões de pessoas – entram diretamente na rota do desastre.

Continua após a publicidade

Destruição

Na Flórida, a extensão total da destruição causada pelo Ian, que atingiu o continente inicialmente próximo a Fort Myers, como uma tempestade de categoria 4, ainda não foi completamente constatada. Mas se espera que o furacão tenha sido mais devastador do que muitas outras tempestades comparáveis, em razão de seu tamanho e das tantas construções no seu caminho. De 1970 a 2020, mostram registros do censo, a área de Cape Coral-Fort Myers cresceu estarrecedores 623%, passando a servir de lar para mais de 760 mil pessoas.

O Ian chegou ao território da Flórida como uma das mais fortes tempestades que já atingiram o Estado, causando uma maré de tempestade de 3,7 metros em Fort Myers e deixando sem luz mais de 2 milhões de pessoas. O sudoeste da Flórida sofreu destruição generalizada, com casas arrancadas de seus alicerces, pontes destruídas e alagamentos.

De 2010 a 2020, mostram registros do censo, as duas áreas metropolitanas que mais cresceram nos EUA foram The Villages, uma comunidade de aposentados na Flórida, e Myrtle Beach, na Carolina do Sul.

Durante o mesmo período, a taxa de crescimento da população nos Estados de Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Tennessee excedeu a média nacional, enquanto Estados como Virgínia Ocidental e Mississippi tiveram declínios. A população da Flórida cresceu a uma taxa impressionante ao longo daquela década, o Estado passou a abrigar mais 2,7 milhões de pessoas.

Destruição provocada pelo furacão Andrew, na Flórida, em 1992 Foto: Keith Meyers/The New York Times

Aposentados

Continua após a publicidade

O economista Joseph Von Nessen, da Universidade da Carolina do Sul, afirmou que a maioria dos novos moradores do Sudeste vem da Nova Inglaterra. Muitos são aposentados atraídos por custo de vida mais baixo, invernos brandos e outros encantos da região. Trabalhadores jovens também estão se mudando para lá, atraídos por empregos recém-criados na manufatura.

”Eventos climáticos severos são certamente um custo que as pessoas consideram, mas, com base nos dados, para muita gente esses benefícios superam os custos”, afirmou Von Nessen. Projeções do censo sugerem que o Sudeste terá os maiores aumentos de população ao longo das próximas duas décadas, até 2040.

Essas tendências demográficas aumentam a probabilidade de que mais americanos fiquem presos a um dispendioso ciclo de inundações e reparos, afirmaram especialistas.

Em 2019, o Escritório Orçamentário do Congresso estimou que furacões e tempestades tropicais causaram uma média anual de US$ 54 bilhões em danos nos EUA. O relatório notou que, sem uma mudança de política no sentido de limitar emissões de gases-estufa e aumentar o número de imóveis cobertos por seguro contra inundações, “custos relacionados a tempestades tendem a se elevar no futuro em razão das mudanças climáticas e do aumento da quantidade de empreendimentos imobiliários em áreas de risco”.

Entre cientistas, há amplo consenso de que as mudanças climáticas estão tornando os furacões mais poderosos, fazendo as tempestades se intensificarem rapidamente antes de chegar ao continente. Múltiplos fatores contribuem para essa tendência, entre eles temperaturas de superfície marítima excepcionalmente altas, que fazem a velocidade do vento aumentar. Além disso, níveis do mar em elevação estão agravando os efeitos da intensificação normal nas tempestades.

Nos EUA, o resultado tem sido um número sem precedentes de tempestades de categoria 4 ou mais fortes castigando comunidades costeiras nos anos recentes. Alguns ambientalistas temem que, apesar dos perigos, novos moradores do Sudeste podem não estar cientes dos riscos que deverão encarar.

Alagamentos

Continua após a publicidade

Não é exigido de corretores de imóveis que revelem o histórico de alagamentos nas propriedades que eles vendem, e encontrar esse tipo de dado pode ser difícil. Além disso, muitos mapas de inundações da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) estão desatualizados há décadas e não levam em conta elevações no nível do mar ou inundações decorrentes de tempestades súbitas. Anteriormente este ano, a agência anunciou estar considerando reformas sobre essas políticas, assim como de seu programa de seguro contra enchentes, mas ainda não divulgou a proposta.

“Se todo corretor de imóveis fosse obrigado a dizer para o cliente, ‘você deveria saber que, enquanto estiver pagando a hipoteca, sua propriedade será inundada pelo menos uma vez, talvez duas’, acho que as pessoas diriam, ‘o quê? como é?’”, afirmou Rob Moore, analista de políticas do Conselho de Defesa de Recursos Naturais, um grupo de defesa ambiental.

“Mas, em razão de falhas nas políticas públicas nas capitais estaduais e em Washington, dificultamos ao extremo não apenas para que as pessoas encontrem essas informações, mas também que elas sejam informadas a respeito disso.”

Em resposta à crescente ameaça das mudanças climáticas, algumas cidades do Sudeste começaram a tomar precauções. No sul da Flórida, elas adotaram códigos de construção civil mais rígidos, que exigem o uso de materiais capazes de resistir a fortes ventanias.

Autoridades de Miami colocaram foco em elevar o nível do pavimento de estradas e residências, para protegê-las da elevação no nível do mar, e encorajam empreendimentos imobiliários no interior, longe das áreas mais baixas.

Em Norfolk, Virgínia, onde a maré inunda estradas regularmente, os efeitos das mudanças climáticas ao longo de mais de 320 quilômetros de costa não podem ser ignorados. Autoridades reformaram as regulações de zoneamento, em 2018, para direcionar os empreendimentos imobiliários para áreas mais elevadas na cidade.

Além disso, adotaram um sistema de pontuação que avalia os projetos propostos com base em sua capacidade de resistir a inundações e outros eventos climáticos extremos. A cidade também planeja proteger sua região central construindo um sistema de barreiras contra tempestades, com diques e estações de bombeamento.

Continua após a publicidade

No entanto esse tipo de projeto ainda é relativamente raro e, até aqui, a maioria não tentou reduzir o ritmo dos empreendimentos imobiliários. Gavin Smith, especialista em resiliência a desastres da Universidade Estadual da Carolina do Norte, afirmou que cidades mais pobres, especialmente cuja base fiscal já se erodiu em razão de desastres consecutivos, têm tido dificuldades para elaborar solicitações de ajuda federal para fortalecer suas frágeis infraestruturas.

Moradores interessados em auxílios federais, às vezes, têm de esperar anos pela aprovação da Fema. E muitas comunidades relutam em adotar qualquer tipo de ação.

”Com a Lei de Redução da Inflação, dos democratas, que o presidente Joe Biden sancionou no mês passado e deverá enviar bilhões de dólares para projetos ambientais em Estados costeiros, há uma possibilidade”, afirmou Smith. “O tempo dirá se seu potencial não foi realizado ou se haverá alguma mudança mais abrangente.”

Em Charleston, ambientalistas abriram um processo na Justiça federal em agosto contra o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA contestando uma permissão emitida pelo organismo que autoriza o avanço da construção de um empreendimento imobiliário de 3.642 hectares.

Processo

O advogado Chris DeScherer, do escritório da ONG Southern Environmental Law Center, em Charleston, uma das partes do processo judicial, afirmou que o acentuado contraste entre o reconhecimento das autoridades públicas a respeito do risco de enchentes e sua disposição em aprovar empreendimentos imobiliários em localidades vulneráveis demonstra um dos maiores desafios da cidade: como se adaptar às mudanças climáticas enquanto recepciona um fluxo de novos moradores.

”Não achamos que Charleston tem de parar de crescer, mas precisamos ser mais inteligentes em relação ao crescimento”, afirmou DeScherer. “Faz pouco sentido colocar outra cidade pequena em uma planície alagadiça. Vamos instalar um dique em torno dela daqui a alguns anos?” /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL