Estátuas budistas centenárias aparecem em rio afetado pela seca na China; veja imagens

Estátuas budistas que estavam submersas há anos apareceram no rio Yangtzé, na China, devido à queda do nível de água causada por uma seca. Segundo a mídia chinesa, acredita-se que o trio de estátuas têm mais de 600 anos. Elas estão localizadas na cidade de Chongqing, no sudoeste chinês.

As três estátuas foram encontradas na parte mais alta do recife da ilha chamada Foyeliang, inicialmente identificada como construída durante as dinastias Ming (1368 a 1644) e Qing (1644 a 1912). Uma das estátuas mostra um monge sentado em um pedestal de lótus.

Leia também Navios e bombas da 2ª Guerra ressurgem em rios da Europa em meio a seca; veja

Imagem mostra estátuas budistas que reapareceram no rio Yangtze, sudoeste da China. Acredita-se que elas possuam mais de 600 anos Foto: Thomas Suen/Reuters

Os níveis de água do Yangtze caíram rapidamente devido a uma seca e uma onda de calor na região sudoeste da China, informou a agência de notícias Reuters. As chuvas na bacia estão cerca de 45% abaixo do normal desde julho, e as altas temperaturas provavelmente persistirão por pelo menos mais uma semana, segundo previsões oficiais.

Cerca de 66 rios em 34 condados de Chongqing secaram, informou a emissora estatal CCTV na sexta-feira.

Reaparição das estátuas é causada por nível baixo d'água em região afetada pela seca. Elas mostram monges budistas Foto: Thomas Peter/Reuters

Aparição de monumentos em outros lugares

A aparição de monumentos submersos havia acontecido recentemente na Europa, também por causa das semanas de seca e onda de calor.

Mais de 20 navios de guerra alemães ficaram visíveis no rio Danúbio, um dos mais atingidos pela seca, apenas nos arredores da cidade portuária de Prahovo, na Sérvia. Cascos de embarcações do mesmo período também foram fotografados em outra parte do rio, que corta a Hungria, nos últimos dias. Na Espanha, arqueólogos ficaram encantados com o surgimento de um círculo de pedra pré-histórico apelidado de “Stonehenge Espanhol”.

Imagem aérea do rio Yangtzé, onde as estátuas reapareceram. Chuvas estão abaixo da média na região Foto: Thomas Peter/Reuters

Moradora de Chongqing observa rio Yangtze seco, em imagem do dia 20 de agosto Foto: Thomas Peter/Reuters





