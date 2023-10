Estimativa inicial para licitações de preparativos do G20 no Brasil soma R$ 335 milhões

A realização das reuniões do G-20 no Brasil no ano que vem despenderá R$ 270,9 milhões, de acordo com cálculos feitos pelo Broadcast com base em dados apresentados hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços (MGI) a fornecedores interessados em atender o governo durante o evento. Fora as reuniões, o processo de licitação contará também com serviços de locação de veículos, com e sem motoristas, num total de R$ 64,2 milhões. Para esta primeira fase de licitação, estão previstas, portanto, despesas na casa de R$ 335,1 milhões.

O montante já tinha sido adiantado pelo Broadcast durante o G-20 na Índia e é uma preocupação para o governo num momento em que quer entregar no ano que vem, justamente o da realização do evento, um déficit primário zero.

O analista central de compras do MGI, Francisco Silva, salientou que a precificação por unidade de serviço, feita com base na Instrução Normativa 65 - que norteia os detalhes do processo de licitação -, ainda não está concluída. “Entretanto, como já temos contratos em vigor recém reajustados com informações públicas, com 90% a 95% dos itens da contratação, fizemos uma primeira estimativa do que será o preço das licitações”, explicou.

Lula durante passagem de comando do G-20 Foto: Ricardo Stuckert/PR

Silva reforçou algumas vezes que não se trata da precificação preconizada pela INS 65. “É uma estimativa de preço com base nos contratos em vigor da administração federal, principalmente do Ministério das Relações Exteriores e da Presidência, e resultou nesses valores estimados [veja tabela abaixo]”, enfatizou. De acordo com o analista, a precificação formal está sendo concluída e será incorporada ao processo, gerando os valores estimados que farão parte dos documento da licitação quando o processo se encaminhar para a parte externa dos certames.

De forma detalhada, estão previstas 74 reuniões de grupos de trabalho, no valor de R$ 2.017.508,19, um total de R$ 149.295.606,06. No caso das reuniões de sherpas e vice-ministros de finanças, a expectativa é gastar R$ 2.600.597,34 em cada encontro, numa soma de R$ 18.204.181,38 para as sete previstas. Já as despesas das reuniões ministeriais totalizarão R$ 74.578.080,28, já que a previsão é que cada uma das 22 custe R$ R$ 3.389.912,74. Por fim, a reunião de cúpula de líderes, marcada para novembro do ano que vem, no Rio de Janeiro, deve despender um volume de R$ 28.800.873,45.

No caso da contratação de locação de veículos, as 74 reuniões de grupos de trabalho demandarão R$ 29.230.166,50 (R$ 395.002,25 para cada uma delas); o mesmo serviço para as sete de sherpas e vice-ministros finanças custarão R$ 986.905,08, cada, num total de R$ 6.908.335,56. As ministeriais também estão orçadas em R$ 986.905,08, cada, num total de R$ 21.711.911,76 e, a de cúpula, em R$ 6.357.374,54.