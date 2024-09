‘Estou seguro, bem e nada vai me parar’, diz Trump após Serviço Secreto frustrar aparente atentado

Uma arma estilo AK-47 foi recuperada no local perto do campo de golfe de Trump, após agentes do Serviço Secreto dos EUA abrirem fogo contra Ryan Wesley Routh, um homem de 58 anos do Havaí que apontava um rifle a cerca de 350 metros de distância de Trump enquanto ele estava jogando no campo. O suspeito foi capturado a cerca de 72 quilômetros ao norte do local do incidente.

As autoridades policiais estão rastreando para determinar quem comprou a arma e onde ela foi vendida.