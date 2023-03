Estudantes franceses engrossam atos contra reforma em aposentadorias; protestos ficam mais violentos

PARIS - Manifestantes voltaram às ruas de cidades da França nesta terça-feira, 28, mas desta vez com uma forte presença de estudantes jovens, segundo detectou a inteligência francesa. Embora os protestos sejam por conta de uma polêmica reforma da previdência aprovada por decreto por Emmanuel Macron, os estudantes têm se mobilizado casa vez mais conforme a repressão policial aumenta. No fim da tarde, houve confronto violentos principalmente na cidade de Nantes, Lyon, Lille e Paris.

De acordo com um relatório do serviço de inteligência da França publicado pelo jornal Le Figaro, incidentes de violência policial contra manifestantes, como os que ocorreram nas últimas mobilizações em Paris, podem ser extremamente mobilizadores entre os jovens e poderiam provocar a raiva. Com isso, as autoridades se prepararam nesta terça para um número até três vezes maior de jovens nas ruas.

Com uma greve somada à manifestação, que fechou escolas e outros serviços, os primeiros relatórios da inteligência sugeriram um alto nível de mobilização estudantil. Muitos jovens manifestantes de fato se juntaram à marcha principal em Paris.

Estudantes gritam slogans enquanto seguram uma faixa que diz 'estudantes do ensino médio lutando' durante uma manifestação em Montpellier, sul da França Foto: Pascal Guyot/AFP

“Todos nós conhecemos alguém que foi espancado ou que esteve sob custódia da polícia”, disse Lou Boudet Marin, 21, que compareceu ao protesto desta terça com dois amigos. “Tenho a sensação de que até pessoas que não eram necessariamente contra a aposentadoria estão começando a participar do movimento”, concorda sua amiga Nora Melot, de 20 anos.

Organizações internacionais denunciam o uso da força policial contra manifestantes. “Há um uso desproporcional da força que já havíamos denunciado durante os coletes amarelos”, disse à AFP Jean-Claude Samouiller, da ONG Anistia Internacional, lembrando o protesto social em 2018 e 2019.

‘Adultos de amanhã’

Continua após a publicidade

Os protestos começaram a dispersar no início da noite do horário local (meados da tarde no Brasil), ainda sem um número oficial de estudantes presentes. Porém, imagens e relatos na imprensa francesa indicavam que de fato havia muitos jovens na marcha desta terça. Clermont-Ferrand, líder do sindicato CGT, Philippe Martinez, afirmou que havia “muitos jovens”, mas sem precisar números.

Os jovens estavam desde janeiro como coadjuvantes nas manifestações contra a impopular reforma da previdência de Macron, mas sua crescente presença nas últimas semanas preocupa as autoridades. Em 2006, sua mobilização junto aos sindicatos conseguiu que o então presidente conservador Jaques Chirac recuasse em seu polêmico Contrato do Primeiro Emprego.

Estudantes universitários marcham durante uma manifestação em Paris Foto: Julien de Rosa/AFP

No Liceu Montaigne, um dos centros de educação mais antigos de Paris situado no 6º distrito de Paris, nos arredores do bairro nobre de Jardim de Luxemburgo, 50 jovens bloquearam a entrada esta manhã, com latões de lixo e cercas de segurança.

“A reforma afeta nosso futuro, e nós seremos os adultos de amanhã. Temos que agir agora”, diz Alice, uma estudante de 16 anos, à agência France-Press. “Já que não podemos votar, é nossa forma de nos expressar”, acrescenta sua amiga Ariane.

Na última paralisação, na quinta-feira passada, 23, quase 150 escolas registraram bloqueios e tentativas de bloqueio em toda a França, segundo o Ministério da Educação, que inicialmente havia mencionado 53 colégios. O governo está muito atento, de acordo com o porta-voz Olivier Véran, à presença dos jovens nas manifestações.

Nicolas, um estudante de 22 anos, diz que o gatilho que o levou às ruas foi a decisão de Macron em 16 de março de adotar sua reforma por decreto. A medida radicalizou os protestos, cada vez mais violentos desde então. A entrevista do presidente dada dias após a aprovação da reforma não ajudou acalmar os ânimos. “Foi muito arrogante”, completou o jovem.

Continua após a publicidade

Estudantes universitários protestam nesta terça-feira, em Paris, contra a reforma da previdência de Macron Foto: Thibault Camus/AP

Confrontos

As manifestações dessa terça ocorreram em várias cidades da França, porém em número menor, segundo as autoridades. Embora os sindicatos apontem números maiores que os oficiais. As manifestações, junto com greves que fecharam ferrovias e escolas, aumentam a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron para resolver o impasse com os sindicatos sobre seu plano de elevar a idade da aposentadoria.

Mais de 700 mil pessoas se reuniram em toda a França para marchas que começaram pacíficas, mas que depois registraram confrontos em algumas cidades. Embora grande, o Ministério do Interior diz que o número de hoje foi menor que da última mobilização na quinta-feira passada, que reuniu mais de uma milhão de pessoas. Mas organizadores chegaram a apontar quase 2 milhões de pessoas nas ruas, segundo o jornal Le Figaro.

Os manifestantes bloquearam estradas e invadiram os trilhos de uma estação de trem no centro da capital. Enquanto as manifestações continuavam pacíficas em grande parte de Paris, imagens ao vivo da Reuters mostravam a polícia atacando os manifestantes em meio a nuvens de gás lacrimogêneo. Nas cidades ocidentais de Nantes e Rennes, alguns manifestantes atearam fogo a carros, móveis e latas de lixo. Ao menos 35 pessoas foram presas na capital, segundo a polícia.

O polêmico plano de Macron é aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, além de exigir que sejam feitas certas contribuições para a previdência social para receber uma pensão completa, com exceções para alguns trabalhos considerados fisicamente desgastantes. Os protestos sacodem o país desde a aprovação da legislação em 16 de março, que passou sem votação no Parlamento.

Estudantes seguram uma faixa enquanto passam por um incêndio durante uma manifestação no décimo dia de greves e protestos nacionais contra a reforma previdenciária do governo francês Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Continua após a publicidade

Mesmo diante do alvoroço público, Macron dobrou sua aposta na legislação previdenciária como a única forma viável de garantir o futuro do sistema previdenciário da França, em parte para refletir o aumento da expectativa de vida e equilibrar as finanças do país.

O presidente reconheceu que a medida é impopular, mas a descreveu como uma necessidade que o país deve suportar em conjunto. Seus oponentes, incluindo sindicatos, dizem que há outras maneiras. Em entrevista à televisão nacional na semana passada, o presidente francês disse que seu único arrependimento foi não ter convencido a todos da necessidade da mudança.

Segundo o governo, a França gasta mais com aposentadoria do que muitos outros países europeus ricos. Se a idade de aposentadoria permanecesse fixa, haveria 1,2 trabalhadores contribuintes para sustentar cada aposentado em 2070, abaixo dos 1,7 em 2020, diz.

Manifestantes marcham com sinalizadores durante uma manifestação em Marselha, sul da França Foto: Daniel Cole/AP

Negociações

O líder de um dos principais sindicatos por trás dos protestos propôs um processo de mediação para encontrar uma saída para a crise, pedindo uma pausa nos planos de aumentar a idade de aposentadoria enquanto isso.

O governo, no entanto, rejeitou a ideia, com o porta-voz Olivier Véran dizendo que a mediação não era necessária. “A primeira-ministra continua à disposição dos sindicatos para se encontrar diretamente com eles, para que possam conversar”, disse ele em entrevista coletiva.

Continua após a publicidade

Em entrevista à agência France-Press, a primeira-ministra, Élisabeth Borne, disse que se reunirá nas próximas três semanas com grupos parlamentares, partidos políticos, sindicatos e associações com o objetivo de “apaziguar o país”.

Trabalhadores protestam com um cartaz referindo-se à visita cancelada do rei Charles III, em Nantes, oeste da França Foto: Jeremias Gonzalez/AP

“Estou à disposição dos agentes sociais. É preciso chegar a um bom caminho: encontros bilaterais? Uma [reunião] intersindical? É preciso acalmar as coisas. E que possamos retomar o trabalho sobre todas essas questões”, afirmou.

Borne, no entanto, ressaltou que a reforma aprovada e seguirá seu curso até que o Conselho Constitucional emita o seu parecer, ao término do qual o presidente deverá promulgar a lei, tal como prevê a Constituição, disse.

Além do bloqueio de escolas de ensino médio e universidades, os protestos também assumiram várias formas há semanas: quedas na produção de eletricidade, 15% dos postos de gasolina sem combustível, trens e voos cancelados, transporte público em Paris interrompido e até a Torre Eiffel foi fechada nesta terça.

Um novo dia de mobilização já é previsto pelos sindicatos para a próxima quinta-feira, 6 de abril, segundo o Le Figaro, poucos dias antes da decisão final do Conselho Constitucional sobre a reforma./AFP e W.POST