A história está de olho em nós. A decisão do presidente Joe Biden de encerrar sua campanha foi o ato de patriotismo mais puro que já vi em minha vida. Deve também ser um chamado à ação para o restante de nós continuar sua luta pela alma de nossa nação. As próximas 15 semanas serão como nada que este país já tenha experimentado politicamente, mas não tenha dúvidas: esta é uma corrida que os democratas podem e devem vencer.

PUBLICIDADE Biden fez algo difícil e raro. Servir como presidente era um sonho de vida. E quando finalmente chegou lá, ele foi excepcionalmente bom nisso. Abandonar, aceitar que concluir o trabalho significava passar o bastão, exigiu uma verdadeira clareza moral. O país importava mais. Como alguém que compartilhou esse sonho e teve que fazer as pazes ao deixá-lo ir, sei que isso não foi fácil. Mas foi a coisa certa a fazer. As eleições são sobre o futuro. Por isso estou animada com a vice-presidente Kamala Harris. Ela representa um novo começo para a política americana. Ela pode oferecer uma visão esperançosa e unificadora. Ela é talentosa, experiente e pronta para ser presidente. E sei que ela pode derrotar Donald Trump.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acena ao entrar no Air Force Two após um comício em Milwaukee Foto: Kevin Mohatt/AP

Agora há uma escolha ainda mais nítida e clara nesta eleição. De um lado, há um criminoso condenado que se preocupa apenas consigo mesmo e está tentando fazer retroceder os direitos e o país. Do outro lado, há uma ex-procuradora astuta e vice-presidente bem-sucedida que incorpora nossa fé de que os melhores dias da América ainda estão por vir. São antigas queixas versus novas soluções.

O histórico e caráter de Harris serão distorcidos e desacreditados por uma enxurrada de desinformação e pelo tipo de preconceito feio que já estamos ouvindo dos porta-vozes do Maga [’Make America Great Again’, slogan e nome de movimento pró-Trump]. Ela e a campanha terão que superar esse ruído, e todos nós como eleitores devemos ser cuidadosos sobre o que lemos, acreditamos e compartilhamos.

Eu sei algumas coisas sobre o quão difícil pode ser para candidatas mulheres fortes lutar contra o sexismo e os duplos padrões da política americana. Fui chamada de bruxa, de “mulher desagradável” e muito pior. Fui até queimada em efígie. Como candidata, às vezes evitei falar sobre fazer história. Eu não tinha certeza se os eleitores estavam prontos para isso. E eu não estava concorrendo para quebrar uma barreira; eu estava concorrendo porque achava que era a mais qualificada para fazer o trabalho. Embora ainda me doa não ter conseguido quebrar esse teto mais alto e difícil, estou orgulhosa de que minhas duas campanhas presidenciais tenham feito parecer normal ter uma mulher liderando a chapa.

Hillary Clinton participa de um debate contra Donald Trump em St Louis, Estados Unidos em outubro de 2016 Foto: Doug Mills/NYT

Harris enfrentará desafios adicionais únicos como a primeira mulher negra e sul-asiática liderando a chapa de um grande partido. Isso é real, mas não devemos ter medo. É uma armadilha acreditar que o progresso é impossível. Afinal, venci o voto popular nacional por quase três milhões em 2016, e não faz muito tempo que os americanos elegeram esmagadoramente nosso primeiro presidente negro. Como vimos nas eleições de meio de mandato de 2022, as proibições de aborto e os ataques à democracia estão mobilizando eleitoras mulheres como nunca antes. Com Harris no topo da chapa liderando o caminho, esse movimento pode se tornar uma onda imparável.

Publicidade

O tempo é curto para organizar a campanha em seu nome, mas o Partido Trabalhista no Reino Unido e uma ampla coalizão de esquerda na França recentemente conquistaram grandes vitórias com ainda menos tempo. Harris terá que se aproximar dos eleitores que estavam céticos em relação aos democratas e mobilizar os jovens eleitores que precisam ser convencidos. Mas ela pode se basear em um histórico forte e planos ambiciosos para reduzir ainda mais os custos para as famílias, promulgar leis de segurança de armas comuns e restaurar e proteger nossos direitos e liberdades.

Ela tem uma ótima história para contar sobre as realizações desta administração. Biden e Harris lideraram o renascimento dos Estados Unidos depois que Trump se atrapalhou na pandemia e deixou nossa economia em queda livre. Sob a liderança deles, os Estados Unidos criaram mais de 15 milhões de empregos, e o desemprego está perto do nível mais baixo em 50 anos.

Quando a inflação disparou ao redor do mundo, muitos economistas disseram que a única maneira de controlá-la seria uma recessão dolorosa com grandes perdas de empregos. Mas Biden e Harris mantiveram os americanos trabalhando enquanto a inflação voltava a níveis normais e os rendimentos reais para os trabalhadores aumentavam.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Quando muitos pensavam que o bipartidarismo estava morto, Biden e Harris uniram republicanos e democratas para aprovar legislação importante sobre infraestrutura e energia limpa, microchips e segurança nacional. Desde os preços dos medicamentos até a dívida estudantil, eles entregaram resultados que tornaram nosso país mais forte e a vida das pessoas melhor. Harris é cronicamente subestimada, assim como tantas mulheres na política, mas ela está bem preparada para este momento. Como promotora e procuradora-geral na Califórnia, ela enfrentou traficantes de drogas, poluidores e credores predatórios. Como senadora dos EUA, questionou rigorosamente os funcionários e indicados da administração Trump e foi inspiradora de se ver. Como vice-presidente, Harris sentou-se com o presidente na Sala de Situação, ajudando a tomar as decisões mais difíceis que um líder pode tomar. E quando a Suprema Corte extremista revogou Roe versus Wade, ela se tornou a defensora mais apaixonada e eficaz da administração para restaurar os direitos reprodutivos das mulheres.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participa de evento em Jacksonville, Estados Unidos Foto: John Raoux/AP

Estou ansiosa para ouvi-la apresentar um caso convincente contra Trump, que falhou como presidente da primeira vez e está concorrendo com uma agenda perigosa. Um segundo mandato de Trump seria muito pior do que o primeiro. Os planos de Trump são mais extremos, ele está mais desequilibrado, e as proteções que contiveram alguns de seus piores instintos se foram.

Harris pode explicar ao povo americano que a inflação aumentaria novamente sob Trump, graças às tarifas propostas por ele para todos os setores, cortes de impostos abrangentes para os ricos e deportações em massa. As políticas delineadas pelos aliados de Trump no Projeto 2025, desde a restrição adicional dos direitos ao aborto até a desmontagem do Departamento de Educação, são uma receita para uma América mais fraca, mais pobre e mais dividida.

Publicidade

A experiência da vice-presidente na aplicação da lei lhe dá a credibilidade para rebater as mentiras de Trump sobre crime e imigração. Os fatos estão do seu lado: após aumentar sob Trump, a taxa de homicídios está despencando sob a administração Biden-Harris. As travessias ilegais na fronteira também estão diminuindo rapidamente e agora estão no nível mais baixo desde 2020, em parte graças a uma ordem executiva recente de Biden. Estaríamos fazendo ainda mais progresso se Trump não tivesse matado um compromisso bipartidário sobre imigração no Congresso este ano por seus próprios interesses políticos egoístas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para embarcar no Air Force One em Dover, Delawere Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Como amiga e apoiadora de Biden, considero este um momento agridoce. Ele é um homem sábio e decente que serviu bem ao nosso país. Perdemos nosso porta-estandarte e sentiremos falta de sua liderança firme, empatia profunda e espírito combativo. No entanto, também ganhamos muito: uma nova campeã, uma campanha revigorada e um renovado senso de propósito.

O tempo de se lamentar acabou. Agora é hora de se organizar, mobilizar e vencer.