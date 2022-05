EUA aceleram reformulação das defesas de Taiwan para deter a China

THE NEW YORK TIMES, WASHINGTON - O governo de Joe Biden acelerou seus esforços para reformular os sistemas de defesa de Taiwan, pois projeta uma presença militar americana mais robusta na região para tentar impedir um possível ataque dos militares chineses, dizem atuais e ex-funcionários dos Estados Unidos.

A guerra da Rússia na Ucrânia conscientizou as autoridades americanas e taiwanesas de que um autocrata pode ordenar a invasão de um território vizinho a qualquer momento. Mas também mostrou como um pequeno exército pode resistir a um inimigo aparentemente poderoso.

Autoridades dos EUA estão tirando lições aprendidas ao armar a Ucrânia para trabalhar com Taiwan na moldagem de uma força mais poderosa que poderia repelir uma invasão marítima da China, que tem uma das maiores forças armadas do mundo.

O objetivo é transformar Taiwan no que algumas autoridades chamam de “porco-espinho” – um território repleto de armamentos e outras formas de apoio liderado pelos EUA que parece doloroso demais para ser atacado.

Há muito tempo Taiwan tem mísseis que podem atingir a China. Mas as armas fabricadas nos Estados Unidos que comprou recentemente – plataformas de foguetes móveis, caças F-16 e projéteis antinavio – são mais adequadas para repelir uma força invasora.

Alguns analistas militares dizem que Taiwan pode comprar minas marítimas e drones armados mais tarde. E como na Ucrânia, o governo dos EUA também poderia fornecer inteligência para aumentar a letalidade das armas, mesmo que se abstenha de enviar tropas.

Autoridades americanas têm pressionado discretamente seus colegas taiwaneses a comprar armas adequadas para a guerra assimétrica, um conflito no qual um exército menor usa sistemas móveis para realizar ataques letais contra uma força muito maior, dizem autoridades americanas e taiwanesas.

Washington usa cada vez mais a presença de seus militares e aliados como dissuasão. O Pentágono começou a divulgar mais detalhes sobre as travessias de navios de guerra americanos pelo Estreito de Taiwan – 30 desde o início de 2020. E autoridades dos EUA elogiam nações parceiras como Austrália, Reino Unido, Canadá e França quando seus navios de guerra transitam pelo estreito.

Ao intensificar sua postura e linguagem, os Estados Unidos estão tentando caminhar sobre uma linha tênue entre a dissuasão e a provocação. As ações correm o risco de levar o presidente Xi Jinping da China a ordenar um ataque a Taiwan, dizem alguns analistas.

Na quarta-feira, o exército chinês descreveu a organização de exercícios de combate nas águas e no espaço aéreo ao redor de Taiwan para enviar uma mensagem contundente aos Estados Unidos. A declaração era ambígua quanto a se tais exercícios já haviam ocorrido recentemente ou ainda estavam por vir.

Uma ofensiva chinesa contra Taiwan pode assumir muitas formas, como um ataque marítimo e aéreo em grande escala na ilha principal com barragens de mísseis, uma invasão de pequenas ilhas mais próximas da costa sudeste da China, um bloqueio naval ou um ataque cibernético.

“Estamos claros sobre o que detém a China e o que provoca a China?” disse Bonnie Glaser, diretora do programa da Ásia no German Marshall Fund dos Estados Unidos. “A resposta para isso é ‘não’, e esse é um território perigoso.”

“Precisamos pensar muito sobre como fortalecer a dissuasão”, disse ela.

Autoridades dos EUA costumam discutir possíveis ações de dissuasão que acabam sendo abandonadas porque são consideradas muito provocativas. No governo de Donald Trump, funcionários do Conselho de Segurança Nacional discutiram a colocação de tropas americanas em Taiwan, disse um ex-funcionário.

Autoridades da Casa Branca e do Pentágono também propuseram enviar uma delegação militar de alto nível dos EUA a Taiwan, mas essa ideia foi descartada depois que altos funcionários do Departamento de Estado se opuseram, disse outro ex-funcionário.

A linguagem forte do presidente Biden durante uma visita a Tóquio nesta semana chegou na ponta dos pés à provocação, disseram Glaser e outros analistas em Washington.

O presidente afirmou na segunda-feira que os Estados Unidos tinham um “compromisso” de se envolver militarmente para defender Taiwan – a terceira vez que ele fez tais comentários durante sua presidência. E ele disse explicitamente que tomaria medidas que vão além do que os Estados Unidos fizeram na Ucrânia. Embora Pequim possa ver as palavras como beligerantes, elas são consistentes com a nova ênfase de Washington na dissuasão forçada.

Na terça-feira, Biden disse em Tóquio que a política de décadas de “ambiguidade estratégica” – deixando em aberto se os militares dos EUA lutariam por Taiwan – ainda se mantém. “A política não mudou em nada”, disse ele.

Harry B. Harris Jr., ex-embaixador dos EUA na Coreia do Sul e almirante aposentado que liderou o Comando do Pacífico dos EUA, disse que os Estados Unidos agora precisam adotar “clareza estratégica” em vez de “ambiguidade estratégica” para servir como dissuasão. A China, disse ele, “não está atrasando seus preparativos para o que quer que decida fazer simplesmente porque somos ambíguos sobre nossa posição”.

Os Estados Unidos têm pedido aos aliados que se manifestem sobre Taiwan em um esforço para mostrar a Pequim que Washington pode reunir outras nações contra a China se ela atacar a ilha democrática autônoma. Na segunda-feira, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse em uma entrevista coletiva com Biden que os dois líderes afirmaram “a importância da paz e da estabilidade do Estreito de Taiwan”.

Nos três meses de guerra na Ucrânia, Washington reuniu uma coalizão de parceiros europeus e asiáticos para impor sanções contra a Rússia. Autoridades dos EUA dizem esperar que as medidas enviem uma mensagem à China e outras nações sobre os custos de realizar o tipo de invasão supervisionada pelo presidente Vladimir Putin da Rússia. Autoridades dos EUA já estão discutindo até que ponto podem replicar as penalidades econômicas e a ajuda militar empregada na defesa da Ucrânia no caso de um conflito por Taiwan.

“Quero que os oficiais do PLA acordem todos os dias e acreditem que não podem isolar Taiwan em um conflito e, em vez disso, devem enfrentar a decisão de iniciar um conflito caro e mais amplo, onde seus objetivos estão além de seu alcance”, disse Eric Sayers, ex-assessor sênior da o Comando do Pacífico dos EUA, que é membro do American Enterprise Institute, referindo-se ao Exército de Libertação Popular .

A declaração do exército chinês na quarta-feira descreveu os exercícios da China perto de Taiwan como “um aviso solene” para os Estados Unidos e Taiwan. O porta-voz do Comando do Teatro Oriental da China, coronel Shi Yi, disse em um comunicado online: “É hipócrita e fútil que os Estados Unidos digam uma coisa e façam outra sobre a questão de Taiwan”.

Analistas de inteligência dos EUA têm estudado a evolução da relação entre China e Rússia e as lições que Pequim pode estar tirando da Ucrânia.

Os líderes chineses enfrentam um cálculo complicado para avaliar se seus militares podem tomar Taiwan sem incorrer em um custo avassalador.

Um relatório do Pentágono divulgado no ano passado disse que o esforço de modernização militar da China continuou a aumentar a lacuna de capacidade entre as forças do país e as de Taiwan. Mas os militares chineses não travam uma guerra desde 1979, quando atacaram o Vietnã em uma ofensiva que terminou em uma perda estratégica para a China.

Para tomar Taiwan, a Marinha chinesa precisaria cruzar mais de 160 quilômetros de água e fazer um ataque anfíbio, uma operação muito mais complexa do que qualquer coisa que Putin já tentou na Ucrânia.

E, de qualquer forma, as capacidades percebidas no papel podem não se traduzir em desempenho em campo.

“Como aprendemos na Ucrânia, ninguém sabe realmente o quão duro um exército vai lutar até que uma guerra realmente comece”, disse James G. Stavridis, um almirante aposentado de quatro estrelas e ex-reitor da Fletcher School of Law and Diplomacy em Tufts. Universidade. “A China provavelmente não está pronta para correr o risco de uma invasão com os atuais níveis e capacidades de força em termos de ataque a Taiwan.”

As autoridades americanas não estão fazendo essa suposição. Eles pressionaram Taiwan para comprar sistemas de armas que consideram adequados para a guerra assimétrica contra a China. O governo Biden disse recentemente ao Ministério da Defesa de Taiwan para não encomendar helicópteros MH-60R Seahawk fabricados pela Lockheed Martin, e também desencorajou encomendas de mais tanques M1A2 Abrams .

O almirante Stavridis disse que os Estados Unidos precisam colocar armas nas mãos dos taiwaneses rapidamente se uma invasão parecer iminente, com foco em sistemas que desgastariam as capacidades ofensivas chinesas.

“Isso inclui minas inteligentes, mísseis de cruzeiro antinavio, capacidade de segurança cibernética e forças especiais que podem neutralizar as equipes avançadas chinesas e sistemas de defesa aérea”, disse ele.

Autoridades dos EUA consideram a mobilidade crítica e estão incentivando Taiwan a comprar mísseis antinavio Harpoon móveis baseados em terra. Os mísseis antiaéreos Stinger também podem ser valiosos para afastar a força aérea chinesa.

O ritmo das compras de armas de Taiwan aumentou. Desde 2010, os Estados Unidos anunciaram mais de US$ 23 bilhões em vendas de armas para Taiwan, de acordo com o relatório do Pentágono do ano passado. Somente em 2020, as autorizações totalizaram mais de US$ 5 bilhões. As vendas incluíram sistemas aéreos não tripulados avançados, mísseis e artilharia de longo alcance e mísseis antinavio.

O orçamento anual de defesa de Taiwan é superior a 2% de seu produto interno bruto. A presidente Tsai Ing-wen aumentou o número anual em quantias modestas.

Tanto as autoridades americanas quanto taiwanesas dizem que as tropas taiwanesas precisam de um treinamento melhor, mas cada governo quer que o outro assuma mais responsabilidade.

“As tropas taiwanesas mal têm oportunidades de realizar exercícios com os aliados”, disse Shu Hsiao-huang, pesquisador do Instituto de Defesa Nacional e Pesquisa de Segurança, financiado pelo governo de Taiwan. “A cooperação militar entre Taiwan e os Estados Unidos deve ser fortalecida nos aspectos de exercícios regionais e no envio de armas.”

Glaser disse que Taiwan precisava criar uma forte força de reserva e uma força de defesa territorial que pudesse desgastar um exército invasor, como os ucranianos fizeram.

“Os EUA encorajam os militares de Taiwan há anos a conversar com países com uma força de defesa robusta”, disse ela. “Taiwan enviou delegações para Israel, Cingapura, Finlândia, Suécia, alguns dos Estados Bálticos. Agora a situação é muito mais séria e muito mais urgente. Há muito mais pressão.”