EUA: adolescente que estava desaparecida desde 2019 apresenta-se à polícia a 2.000 km de casa

Uma adolescente do Arizona, nos Estados Unidos, que desapareceu dias antes de seu aniversário de 15 anos, quase quatro anos atrás, se apresentou em uma delegacia de polícia de uma pequena cidade no Estado de Montana nesta semana, anunciaram as autoridades na quarta-feira, 26. Alicia Navarro, agora com 18 anos, foi considerada desaparecida em setembro de 2019.

A busca de anos pela menina chegou ao fim no domingo, 23, quando ela entrou em uma delegacia de polícia de uma pequena cidade de Montana, perto da fronteira canadense, e se identificou como a adolescente desaparecida. A polícia disse que ela falou a eles que ela não havia sido ferida, não estava sendo mantida refém e que poderia ir e vir quando quisesse. Ela não enfrenta nenhuma acusação criminal, segundo as autoridades.

Os investigadores agora estão tentando determinar o que aconteceu com ela depois que ela desapareceu e como ela acabou em Havre, Montana, a mais de 2.090 quilômetros de sua casa. Ao longo dos anos, Jessica Nunez, a mãe, levantou preocupações de que Alicia, que foi diagnosticada com autismo, podia ter sido atraída por alguém que conheceu online.

Foto fornecida pela Polícia de Glendale, mostra policial comunicando à imprensa o aparecimento de Alicia Navarro, considerada desaparecida desde 2019. Foto: Glendale Police via AP

Quando a menina desapareceu de sua casa em um subúrbio de Phoenix, ela deixou uma nota assinada para sua família prometendo que voltaria. “Voltarei, juro”, dizia o bilhete. “Desculpe.” Acreditando que cumpriria sua promessa, Jessica nunca parou de procurar sua filha.

Ela pagou por um outdoor no México que exibia uma foto de sua filha por um ano e comprou outros 10 anúncios em Las Vegas. Ela falou em eventos e deu entrevistas para aumentar a conscientização. Também deixou cartazes por toda a cidade - em salões, paradas de caminhões, parques.

As autoridades de Montana e Arizona não disseram quanto tempo acreditam que Navarro esteve em Havre antes de ir na delegacia. O tenente da polícia de Glendale, Scott Waite, disse em uma entrevista coletiva na quarta-feira, 26, que estavam analisando todos os cenários possíveis que poderiam ter levado ao desaparecimento de Navarro, incluindo sequestro.

Em Havre - uma cidade de cerca de 9 mil habitantes cercada por terras agrícolas - a história de Navarro deixou os moradores agitados, embora a maioria nunca a tivesse visto ou ouvido falar dela. Também despertou interesse quando uma equipe de policiais fortemente armados entrou em um apartamento e levou um homem sob custódia a poucos quarteirões da delegacia de Havre na noite de quarta-feira, disseram testemunhas à Associated Press.

Jonathan Michaelson, que mora ao lado, disse que foi interrogado na noite de quarta-feira por um policial à paisana do Arizona que perguntou se ele já tinha visto uma garota no apartamento ao lado. Ele disse que não. “Se ela estava naquele apartamento, estou surpreso por nunca tê-la visto”, disse Michaelson. Mas a policial Gina Winn, porta-voz da polícia de Glendale, disse na manhã de sexta-feira. 28, que ninguém foi preso pelo desaparecimento de Alicia Navarro.

Uma pessoa que trabalha no Dollar Tree em Havre, Jeff Hummert, disse que viu uma jovem parecida com uma fotografia de Alicia no ano passado em um parque da cidade a dois quarteirões do apartamento invadido pela polícia na quarta-feira. Ela estava andando sozinha e carregando uma sacola plástica do Walmart, disse Hummert.

Jessica Nunez, mãe de Alicia, ouve o sargento da polícia de Glendal falar durante entrevista coletiva no primeiro aniversário do desaparecimento de sua filha em setembro de 2020. Foto: The Arizona Republic via AP

A mãe de Alicia não atendeu pedidos de entrevista. Ela documentou, durante anos, seus esforços para encontrar sua filha em uma página do Facebook intitulada “Finding Alicia”. Em um vídeo visto mais de 200 mil vezes desde que foi postado na quarta-feira, Jessica disse a dezenas de milhares de seguidores: “Para todos que perderam entes queridos, quero que usem este caso como exemplo. Milagres existem. Nunca perca a esperança e lute sempre.”

Ela acumulou seguidores leais nas mídias sociais ao longo dos anos, compartilhando citações inspiradoras, fotos de Navarro quando criança e postagens endereçadas diretamente à filha./AP News.