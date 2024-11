EUA anunciam sanções a 21 aliados de Nicolás Maduro em resposta à repressão nas eleições

Os funcionários de segurança e de alto escalão sancionados pelo Departamento do Tesouro americano incluem o chefe da agência penitenciária do país, o diretor de um serviço de inteligência e um ministro do Gabinete de Maduro. Eles se juntaram a uma lista de dezenas de venezuelanos já sancionados, que inclui o chefe do tribunal supremo do país, ministros e promotores.

Na lista desta quarta-feira, destacam-se os chefes do serviço de inteligência, Alexis José Rodríguez Cabello, da polícia nacional, o general Rubén Santiago e o ministros das Comunicações, Freddy Ñáñez, um dos propagandistas do regime, presente em quase todas as intervenções de Maduro.