EUA atacam bases no Iraque em resposta a ataques contra militares americanos

As forças militares dos Estados Unidos realizaram ataques contra três bases no Iraque, utilizados por milícias apoiadas pelo Irã, na segunda-feira, dia 25. A ação foi realizado com um drone em retaliação a um ataque anterior que resultou em ferimentos de três soldados norte-americanos, sendo um deles em estado grave, conforme anunciado pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin.

“As forças do Exército dos EUA conduziram ataques necessários e proporcionais a três instalações usadas pelo Kataeb Hezbollah e grupos afiliados no Iraque”, disse Austin em comunicado.

Existem aproximadamente 2.500 soldados dos EUA no Iraque e cerca de 900 na Síria. Foto: Jung Yeon-JE/AFP

Os ataques visaram instalações ligadas ao Kataeb Hezbollah e grupos afiliados. Em comunicado, Austin afirmou que essas ações são uma resposta a uma série de ataques contra o pessoal dos EUA no Iraque e na Síria, incluindo o ataque ao Kataeb Hezbollah e outros grupos contra a base aérea de Erbil.

O presidente Joe Biden foi informado do ocorrido e, em uma chamada, instruiu Austin e outros líderes de segurança nacional, após ordenar ao Departamento de Defesa a preparação de uma resposta.

Desde 7 de outubro, Washington tem repetidamente atacado locais utilizados por forças apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria. O conflito iniciou durante a guerra entre o grupo palestino Hamas e Israel. O número de ataques contra as tropas norte-americanas na região totaliza 103, segundo autoridades militares dos EUA, a maioria reivindicada pela Resistência Islâmica no Iraque, que se opõe ao apoio dos EUA a Israel no conflito com o Hamas.

Existem aproximadamente 2.500 soldados dos EUA no Iraque e cerca de 900 na Síria, como parte dos esforços para impedir o ressurgimento do grupo Estado Islâmico. /AFP.